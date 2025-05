Richard Gere

Alla vigilia del Festival di Cannes, oltre 350 personalità del mondo cinematografico hanno firmato una lettera contro i massacri di Gaza.

Covermedia Covermedia

Oltre 350 personalità dell'industria cinematografica hanno pubblicato una lettera aperta per condannare il «silenzio» sull'impatto mortale della campagna militare israeliana a Gaza.

Tra i firmatari figurano diverse star di Hollywood, tra cui Richard Gere, Susan Sarandon e Javier Bardem.

Alla vigilia del Festival di Cannes, la lettera, pubblicata sul sito web del quotidiano francese Libération, afferma: «Non possiamo rimanere in silenzio mentre a Gaza si sta consumando un genocidio».

Nella lettera viene citata la fotoreporter venticinquenne Fatima Hassouna, uccisa in un attacco aereo israeliano a metà aprile.

La sua morte è avvenuta 24 ore dopo l'annuncio della presentazione in anteprima mondiale a Cannes di un documentario che esplora la sua vita nella Striscia di Gaza, intitolato «Put Your Soul On Your Hand And Walk». Dieci dei suoi familiari sono stati uccisi nello stesso attacco.

«Era una fotoreporter palestinese freelance. È stata presa di mira dall'esercito israeliano il 16 aprile 2025... Stava per sposarsi», si legge nella lettera. «Dai terribili massacri del 7 ottobre 2023, nessun giornalista straniero è stato autorizzato a entrare nella Striscia di Gaza. L'esercito israeliano sta prendendo di mira i civili. Più di 200 giornalisti sono stati uccisi deliberatamente. Scrittori, registi e artisti vengono brutalmente assassinati».

Tra gli altri firmatari figurano Pedro Almodóvar, Viggo Mortensen e Mark Ruffalo.