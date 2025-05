Théo Navarro-Mussy

Per la prima volta nell'era del #MeToo, il Festival prende posizione prima di una condanna definitiva. Il cinema francese si interroga su giustizia, immagine e responsabilità collettiva.

Covermedia Covermedia

Il Festival di Cannes ha escluso l'attore Théo Navarro-Mussy dalla première del film in concorso «Dossier 137». Il motivo? Tre ex partner lo hanno accusato di stupro per fatti risalenti al 2018, 2019 e 2020.

Le indagini, archiviate lo scorso mese per insufficienza di prove, non sono concluse: le querelanti hanno già annunciato ricorso, e l'inchiesta è ufficialmente ancora aperta.

A confermare la scelta di escludere Navarro-Mussy è stato il direttore della kermesse, Thierry Frémaux, in un'intervista a «Télérama»: «È proprio perché c'è un appello in corso, e dunque l'indagine è ancora attiva, che il caso non è chiuso. Quando una decisione giudiziaria diventa definitiva, la situazione cambia».

La decisione è stata presa in accordo con la casa di produzione francese Haut et Court, che ha commentato in una nota: «Anche se le accuse precedono di gran lunga la produzione del film, abbiamo concordato con la direzione del festival che la persona in questione non accompagnerà il film a Cannes, per rispetto verso le querelanti e il loro diritto a essere ascoltate, nel rispetto al contempo della presunzione d'innocenza dell'accusato».

Chi è Théo Navarro-Mussy

Théo Navarro-Mussy, classe 1991, è noto al pubblico televisivo per il ruolo di Igor Jurozak nella serie «Hippocrate» (2018-2020) di Thomas Lilti, e per aver preso parte a produzioni come «Guida pratica per insegnanti» e «Irrésistible».

In «Dossier 137», presentato quest'anno a Cannes, interpreta un ruolo secondario. Ma la sua presenza sulla Croisette è stata definitivamente cancellata.

Il caso ha generato reazioni forti, anche perché arriva a poche ore da un'altra notizia destinata a far discutere: Gérard Depardieu, icona del cinema francese, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale e condannato a 18 mesi con pena sospesa.

Juliette Binoche, presidente della giuria di quest'anno, ha commentato con fermezza: «Il Festival è in sintonia con ciò che sta accadendo oggi. Il movimento #MeToo ha impiegato tempo per rafforzarsi. Di recente abbiamo reagito con grande determinazione».