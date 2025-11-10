Kris Jenner

Rumore alle stelle, esibizione di Bruno Mars e siepi «abusive»: la serata a tema 007 per i 70 anni della matriarca Kardashian si trasforma in un caso di glamour e disordine pubblico.

Covermedia Covermedia

Il party da sogno di Kris Jenner, la momager più famosa del mondo, ospitato nella villa di Jeff Bezos e ispirato a James Bond 007, si è trasformato in un piccolo incidente diplomatico di lusso.

Secondo «TMZ», la polizia è stata chiamata a intervenire dopo che diversi vicini avevano sporto reclami per il volume assordante della musica. Sul palco, Bruno Mars si è esibito dal vivo, spingendo i decibel oltre ogni limite consentito.

Gli agenti avrebbero inizialmente emesso un semplice avvertimento, ma sarebbero poi tornati quando è emerso che finte siepi giganti, usate per schermare l'ingresso della proprietà, bloccavano la strada senza i permessi necessari.

Le barriere sono state rimosse solo a fine serata, quando gli ospiti hanno iniziato a lasciare la festa.

Presente una platea di superstar da sogno

Organizzata dalla storica event planner Mindy Weiss, la celebrazione ha radunato una platea di superstar da sogno: Oprah Winfrey, Mariah Carey, Chris Rock, Adele con Rich Paul, Snoop Dogg, Tyler Perry, Paris e Kathy Hilton, fino a Vin Diesel.

Presenti anche il duca e la duchessa di Sussex: il principe Harry, elegantissimo in smoking nero con spilla del Remembrance Day, e Meghan Markle, in total black, amica di lunga data del clan Kardashian-Jenner.

La festa è stata organizzata congiuntamente dai sei figli di Kris – Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall e Kylie – tutti presenti insieme ai rispettivi partner e alla famiglia allargata, tra cui Travis Barker, Scott Disick, Tristan Thompson e Corey Gamble, compagno di lunga data della festeggiata.

Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, la notte di Kris Jenner rimarrà nella leggenda dei party hollywoodiani: una celebrazione dove il glamour ha sfiorato l'eccesso, confermando che, anche a 70 anni, la regina del reality sa ancora come far parlare di sé.