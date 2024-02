Cara Delevingne

La modella/attrice britannica interpreterà l'iconico personaggio di Sally Bowles nella produzione londinese del musical.

Cara Delevingne farà il suo debutto sul palcoscenico di «Cabaret» nel West End di Londra. La modella/attrice britannica interpreterà l'iconico personaggio di Sally Bowles nella produzione londinese del musical.

«Non ci sono parole per spiegare l'emozione che provo nel tornare a casa per fare il mio debutto sul palcoscenico in un ruolo così iconico», ha dichiarato Cara, che negli ultimi anni ha vissuto a Los Angeles.

«Sono così ispirata dai brillanti attori che hanno interpretato Sally nelle passate produzioni in tutto il mondo e in questa nel West End. Non vedo l'ora di far parte di questo brillante cast e di questa produzione».

Sally è attualmente interpretata dalla musicista e attrice inglese Self Esteem (vero nome Rebecca Lucy Taylor). Jessie Buckley, Madeline Brewer, Aimee Lou Wood e Maude Apatow hanno precedentemente interpretato Sally nell'attuale produzione, inaugurata alla fine del 2021.

Ecco chi ci sarà nel cast

Oltre a Cara, l'attore e cantante Luke Treadaway si unirà al cast nel ruolo di Emcee. «Non vedo l'ora di diventare un membro del Kit Kat Club e di unirmi a questa straordinaria produzione», ha dichiarato lunedì.

Cara, 31 anni, è apparsa di recente nella seconda stagione di «Only Murders in the Building», accanto a Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. Ha anche recitato in diversi film, tra cui «Città di carta» del 2015 e «Valerian e la città dei mille pianeti» del 2017.

Interpreterà Sally al Kit Kat Club del Playhouse Theatre dall'11 marzo al 1° giugno.

La versione di Broadway aprirà ad aprile, con Eddie Redmayne che riprenderà il suo ruolo di Emcee.

Covermedia