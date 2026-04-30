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Dalle passerelle al palco Cara Delevingne sbarca nella musica e annuncia il suo primo tour

Covermedia

30.4.2026 - 13:00

Cara Delevingne
Cara Delevingne

L'attrice lancerà i brani «I Forgot» e «Out of My Head» e partirà in tournée a giugno.

Covermedia

30.04.2026, 13:00

30.04.2026, 13:02

Dalle passerelle al palco: Cara Delevingne debutta nella musica con il nome d'arte Cara e annuncia il primo tour, al via a giugno con i brani «I Forgot» e «Out of My Head».

La tournée, composta da 11 date, partirà il 1° giugno da Berlino, in Germania, e toccherà città come Barcellona, Londra e Parigi. Successivamente si sposterà negli Stati Uniti, con due concerti a Brooklyn e due a Los Angeles.

Tra le tappe europee, l'artista si esibirà anche al festival Primavera Sound di Barcellona il 5 giugno, mentre i concerti londinesi si terranno nello spazio intimo di 26 Leake Street il 6 e 7 giugno.

La prevendita dei biglietti si aprirà il 30 aprile, mentre la vendita generale partirà il 1° maggio.

«La musica da sempre la mia più grande paura e il mio più grande amore»

Delevingne ha iniziato ad anticipare il progetto musicale la scorsa settimana su Instagram, condividendo alcuni estratti dei nuovi brani.

«La musica è sempre stata la mia più grande paura e il mio più grande amore», ha scritto. «"I Forgot» e «Out of My Head» sono il primo sguardo nel flusso dei miei pensieri degli ultimi anni. Non riesco ancora a credere che ci siamo».

La data di uscita dei brani non è stata ancora annunciata.

L'attrice aveva già mostrato le sue capacità vocali nel ruolo di Sally Bowles in «Cabaret» a Londra nel 2024 e come membro di un trio punk fittizio nel film «Her Smell» del 2018.

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