Carla Bruni Con Nicolas Sarkozy

L'ex première dame francese accompagna Nicolas Sarkozy alla prigione di La Santé e trasforma un gesto d'amore in dichiarazione pubblica.

Covermedia Covermedia

Carla Bruni ha accompagnato Nicolas Sarkozy all'ingresso del carcere di La Santé, a Parigi, dove l'ex presidente francese ha iniziato a scontare la pena di cinque anni per finanziamento illecito.

Vestita di nero e con passo composto, Carla Bruni ha seguito il marito fino al portone dell'istituto penitenziario. Poche ore prima, aveva pubblicato su Instagram una frase che riassume la sua posizione: «Love is the answer».

Un messaggio sobrio ma inequivocabile, che ha fatto il giro del mondo mentre Sarkozy salutava i sostenitori che intonavano La Marseillaise.

L'ex presidente, 70 anni, è stato condannato per associazione a delinquere in relazione ai presunti fondi libici ricevuti durante la campagna del 2007. Ha sempre negato ogni accusa, definendosi «un uomo innocente che sta per essere imprigionato». La Bruni, pur lambita in passato dalla stessa inchiesta, non è mai stata incriminata e continua a difenderlo con discrezione e fermezza.

Il loro legame è nato nel 2007, pochi mesi dopo l'elezione di Sarkozy all'Eliseo, e si è consolidato con un matrimonio celebrato all'inizio del 2008. Da allora, tra la nascita della figlia Giulia e i processi che hanno segnato la carriera politica del marito, la coppia ha resistito a ogni tempesta.

Oggi quella fedeltà si rinnova, mano nella mano, davanti a un carcere: l'immagine più intima e pubblica di un amore che ha attraversato la storia della Francia.