Carla Bruni

Ospite del podcast «Sens & Confidences», l'ex top model racconta il suo approccio all'alimentazione: niente regimi drastici, ma attenzione alla glicemia e molte verdure crude per evitare i picchi di zucchero.

Covermedia Covermedia

Carla Bruni ha un segreto per mantenersi in forma, che non ha nulla a che vedere con le diete.

Ospite del podcast «Sens & Confidences», la cantante ed ex top model ha raccontato il suo rapporto con l'alimentazione, spiegando di non credere nei regimi dietetici tradizionali. «Le diete non hanno molto senso», ha detto con la naturalezza di chi negli anni ha imparato ad ascoltare il proprio corpo.

A 58 anni, Bruni preferisce concentrarsi su un principio che considera più efficace: tenere sotto controllo la glicemia, cioè il livello di zuccheri nel sangue. «È quando la glicemia sale troppo rapidamente che arrivano le voglie di zucchero», ha spiegato. «E allora si finisce per desiderare qualcosa di dolce».

Il suo trucco quotidiano è semplice: mangiare verdure crude all'inizio – o alla fine – dei pasti. «Le verdure crude calmano», racconta. «Permettono di nutrirsi mantenendo stabile il livello di glicemia». Un piccolo accorgimento che, secondo Bruni, aiuta anche a evitare tentazioni improvvise, come «lanciarsi sulla scatola di biscotti».

Iniziare il pasto con qualcosa di leggero e digeribile

Il principio è quello di iniziare il pasto con qualcosa di leggero e digeribile, capace di aiutare l'organismo a gestire meglio i picchi di zucchero. Ma l'ex première dame francese tiene a chiarire che non si tratta di una strategia pensata esclusivamente per la linea.

«È più una questione di benessere che di silhouette», sottolinea. «Quando si fa salire la glicemia con qualcosa di molto dolce, poi diventa difficile controllarla».

Un approccio che riflette anche il momento personale attraversato negli ultimi anni. Bruni ha infatti raccontato di aver seguito cinque anni di terapia ormonale dopo la diagnosi di tumore al seno ricevuta alla fine del 2019. Un percorso che ha inevitabilmente cambiato il suo rapporto con la salute.

Oggi, spiega, l'obiettivo principale non è inseguire un ideale estetico, ma prendersi cura del proprio equilibrio fisico. Anche a tavola.