La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»

Carla Signoris

In un'intervista al settimanale «F», l'attrice racconta la quotidianità accanto al comico genovese: dal colpo di fulmine al matrimonio, passando per le sfide della maternità e la leggerezza con cui affronta anche il tempo che passa.

Covermedia Covermedia

Quando Carla Signoris parla della sua storia con Maurizio Crozza lo fa con leggerezza e affetto, ricordando i loro primi incontri da adolescenti a Genova.

«Avevamo 14 anni, lui addirittura 13. All'inizio non c'era alcuna scintilla, anzi credo che mi trovasse antipatica col mio kilt scozzese», racconta.

Ognuno fece le proprie esperienze, tanto che il giorno delle nozze, nel 1992, tra gli invitati c'erano più ex fidanzati che parenti. Uno di loro, scherza, divenne persino il pediatra dei suoi figli.

Dopo più di trent'anni di matrimonio, Signoris e Crozza hanno trovato un equilibrio domestico particolare: «Lui non mette mano a lavatrice e lavastoviglie, ma compensa ai fornelli. Cucina benissimo, io invece no», rivela con ironia.

Una maternità tardiva che definisce un dono

Il vero punto di svolta per l'attrice è stata la maternità. Giovanni è arrivato nel 1998, quando lei aveva 38 anni, e tre anni dopo Pietro. «Per loro ho fatto qualche passo indietro nella carriera, ho scelto di privilegiare i figli, forse perché li ho avuti tardi».

Una maternità tardiva che definisce un dono: «Se li avessi avuti prima, con l'entusiasmo che avevo, probabilmente sarei arrivata a otto figli». Oggi i ragazzi sono grandi e si preparano a vivere a Roma. «Li seguirò, con la scusa del lavoro, perché in realtà sono una mamma chioccia, anzi, una maniaca del controllo che prova a non soffocarli».

Al settimanale F, l'attrice ha confidato anche il valore che attribuisce all'amore: «Senza l'amore io non riesco a stare, amo tanto, tante persone, mio marito e i miei figli. Vivere amando è più facile».

E ancora: «L'amore per mio marito è quello elettivo. Da subito ho pensato sarebbe stato per sempre, appena ho conosciuto Crozza mi son detta: «Con questo vorrei passare tutta la vita, anche se bisogna lavorarci"».