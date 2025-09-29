Carla Signoris in TV. IMAGO/ABACAPRESS

Carla Signoris, moglie di Maurizio Crozza e protagonista su Rai1, interpreta una 60enne che si reinventa. Nella vita reale, affronta la paura dell'abbandono e il costante riferimento al marito Crozza nei media.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Carla Signoris, in un'intervista a Vanity Fair, riflette sulla carriera, sull’età vissuta con ironia e libertà, e sui suoi ruoli recenti che raccontano donne capaci di rinascere.

L’attrice parla della famiglia, del rapporto con i figli e delle esperienze di vita che l’hanno formata, inclusa la consapevolezza della solitudine e il desiderio di lasciare ai figli un cognome doppio.

Si definisce una donna curiosa e impegnata, grata al doppiaggio di Dory per la lezione sul «dimenticare i rancori», e sottolinea di voler essere riconosciuta per sé stessa oltre l’associazione con Maurizio Crozza. Mostra di più

Carla Signoris, intervistata da «Vanity Fair», riflette sulla sua carriera e vita personale.

Recentemente ha interpretato ruoli di donne che superano matrimoni falliti, come nella fiction «Balene - Amiche per sempre» su «Rai1», dove il suo personaggio Milla trova nuova forza attraverso l'amicizia e l'amore.

La moglie di Maurizio Crozza apprezza l'approccio leggero alla tematica dei 60 anni sperando che altre produzioni seguano l'esempio.

Parlando dei vantaggi dell'età, sottolinea la libertà e l'energia che si guadagnano quando i figli crescono. Con umorismo, confronta le foto della nonna con la sua età attuale, notando un miglioramento nel modo di invecchiare.

Le rughe non la spaventano, accettando serenamente la sua età, anche se ammette che ci sono giorni in cui si sente meno sicura di sé.

Parlando di tradimento...

Milla, il suo personaggio, affronta un tradimento con saggezza: perdonare solo se il rapporto merita. Signoris condivide che da bambina sognava di diventare Miss Universo o astrofisica, ma oggi si vede più come psichiatra, grazie alla sua capacità di ascoltare.

Nonostante la timidezza, ha sempre desiderato essere conosciuta per la sua intelligenza piuttosto che per l'aspetto.

Essendo figlia unica, Signoris ha cercato di dare ai suoi figli un'esperienza diversa, desiderando un fratello o una sorella per condividere le responsabilità familiari. Si definisce una madre indulgente, attribuendo il successo dei suoi figli alla fortuna.

I suoi figli portano entrambi i cognomi, Crozza Signoris, una scelta fatta per preservare il nome di famiglia.

Doppiatrice per Dory in «Alla ricerca di Nemo»

La donna riflette anche sul suo ruolo di doppiatrice per Dory in «Alla ricerca di Nemo», trovando somiglianze tra lei e il personaggio.

Crede che dimenticare certi rancori sia una lezione di vita importante. Nonostante la sua fiducia nel prossimo, riconosce che la delusione è più un problema degli altri che suo.

Ricorda il primo passo verso l'età adulta quando andò dal dentista da sola a 16 anni, un'esperienza che le fece sentire la paura dell'abbandono, che è poi stata una costante, ma ha imparato a godersi il momento presente per esorcizzarla. Anche se ha vissuto momenti di solitudine, li apprezza come scelte consapevoli.

Infine, Signoris esprime il suo fastidio per l'associazione costante con il marito Maurizio Crozza nelle interviste, pur essendo orgogliosa di lui.

Nonostante Crozza eviti le interviste, Signoris continua a rilasciarle, scegliendo con cura le sue opinioni pubbliche, specialmente su temi importanti come Gaza, dove sente la responsabilità di prendere posizione.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.