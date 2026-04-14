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L'intervista Carlo Conti si racconta a «Belve»: «Ho solo un’idea fissa in testa»

Covermedia

14.4.2026 - 13:00

Il conduttore italiano Carlo Conti nello studio di «Belve».
Il conduttore italiano Carlo Conti nello studio di «Belve».
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Nella puntata del 14 aprile di «Belve», condotto da Francesca Fagnani, Carlo Conti riflette su carriera, ricambio televisivo e vita privata.

Covermedia

14.04.2026, 13:00

14.04.2026, 13:39

Carlo Conti sarà tra gli ospiti di «Belve», il programma condotto da Francesca Fagnani, nella puntata in onda martedì 14 aprile su Rai 2.

Dalle anticipazioni emerge un’intervista costruita tra carriera e sfera personale, nel segno del confronto diretto che caratterizza il format.

Nel dialogo trova spazio anche il tema del ricambio generazionale, con riferimenti a Stefano De Martino tra i volti più solidi del momento e a Nicola Savino per una versatilità ritenuta centrale nell’evoluzione del linguaggio televisivo. Una posizione in linea con quanto Conti aveva già sottolineato in passato: «La televisione deve cambiare restando popolare».

Non manca un passaggio sulle dinamiche interne alla Rai e sulle prospettive legate a Amadeus, inserito in una riflessione più ampia sul futuro dell’intrattenimento generalista.

«Ho solo un’idea fissa in testa»

Tra i momenti più personali, una risposta sintetica ma significativa riportata nelle anticipazioni ufficiali: «Ho solo un’idea fissa in testa», dice il conduttore parlando della propria vita privata.

Un’affermazione che riflette un approccio coerente anche sul piano professionale, dove ha più volte ribadito: «Non ho mai inseguito il successo, ho inseguito il lavoro».

La puntata vedrà in studio anche Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. L’appuntamento è per martedì 14 aprile in prima serata su Rai 2, con disponibilità successiva su RaiPlay.

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