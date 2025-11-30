Carlo Conti annuncia i 30 Big del Festival di Sanremo 2026

Annunciati i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo Keystone

Il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato oggi, in diretta al Tg1 della Rai, i nomi dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio).

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Si tratta di Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D'Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

Giova ricordare che il concorso canoro si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026, in diretta su Rai 1. Le date ufficiali sono state spostate dai tradizionali primi giorni di febbraio per via delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, in programma nelle prime settimane del mese.

Le cinque serate seguiranno il classico format: quattro dedicate alle esibizioni dei Big e alle cover, la finale sabato 28 febbraio, durante la quale sarà proclamato il vincitore della 76esima edizione.

Come scrive «RaiNews», il conduttore ha annunciato nei giorni scorsi che l'edizione 2026 omaggerà diverse icone della musica, tra cui: Pippo Baudo, Peppe Vessicchio e Ornella Vanoni. È probabile che saranno celebrate anche le gemelle Kessler.