  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Musica Carlo Conti annuncia i 30 Big del Festival di Sanremo 2026

SDA

30.11.2025 - 13:52

Annunciati i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo
Annunciati i nomi dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo
Keystone

Il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato oggi, in diretta al Tg1 della Rai, i nomi dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio).

,

Keystone-SDA, Redazione blue News

30.11.2025, 13:52

30.11.2025, 14:20

Si tratta di Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D'Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

Giova ricordare che il concorso canoro si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026, in diretta su Rai 1. Le date ufficiali sono state spostate dai tradizionali primi giorni di febbraio per via delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, in programma nelle prime settimane del mese.

Le cinque serate seguiranno il classico format: quattro dedicate alle esibizioni dei Big e alle cover, la finale sabato 28 febbraio, durante la quale sarà proclamato il vincitore della 76esima edizione.

Come scrive «RaiNews», il conduttore ha annunciato nei giorni scorsi che l'edizione 2026 omaggerà diverse icone della musica, tra cui: Pippo Baudo, Peppe Vessicchio e Ornella Vanoni. È probabile che saranno celebrate anche le gemelle Kessler.

I più letti

Ampiamente respinte alle urne sia l'Iniziativa «Servizio civico» che quella «Per il futuro»
Carlo Conti annuncia i 30 Big del Festival di Sanremo 2026
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
I risultati delle due votazioni federali a colpo d'occhio
Le cartine con i risultati delle due votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

Sanremo 2026

Italia. Carlo Conti annuncerà i big in gara a Sanremo il 30 novembre

ItaliaCarlo Conti annuncerà i big in gara a Sanremo il 30 novembre

Musica. Laura Pausini unica co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026?

MusicaLaura Pausini unica co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026?

Musica. Al via l’11 novembre la sfida di Sanremo Giovani 2025

MusicaAl via l’11 novembre la sfida di Sanremo Giovani 2025

Altre notizie

Musica. Doppio trionfo per Gigi D'Alessio: Leone d'Oro e laurea ad honorem

MusicaDoppio trionfo per Gigi D'Alessio: Leone d'Oro e laurea ad honorem

Musica. Missy Elliott su Get Ur Freak On: «Stava per non vedere la luce»

MusicaMissy Elliott su Get Ur Freak On: «Stava per non vedere la luce»

Per «Avatar - Fuoco e cenere». Zoe Saldaña: «Otto anni per riportare Neytiri al pubblico»

Per «Avatar - Fuoco e cenere»Zoe Saldaña: «Otto anni per riportare Neytiri al pubblico»