Carlo Conti e Antonella Clerici insieme nel 2015. imago/Italy Photo Press

Il conduttore si racconta tra il figlio Matteo, Francesca Vaccaro, e il consiglio decisivo di Antonella Clerici. Con un’ammissione tenera: «Non ho mai potuto dire babbo».

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Carlo Conti racconta la sua sfida più grande: diventare padre di Matteo a 52 anni, senza aver avuto un modello paterno, perché perse il papà quando aveva appena 18 mesi.

A crescerlo fu la madre, che fece mille lavori e incarnò i ruoli di entrambi i genitori.

Con Matteo, dodicenne in piena preadolescenza, il dialogo è fatto di cuffie, monosillabi e risposte secche, ma Conti assicura che il loro legame è molto forte.

Nella sua vita privata è stata decisiva Antonella Clerici, che lo spinse a chiedere la mano di Francesca Vaccaro.

I due sono sposati da 14 anni e stanno insieme da oltre 25. Mostra di più

Carlo Conti ha imparato ad aspettare. Come quando pesca. Non rincorre, non forza, lascia che le cose arrivino.

È successo anche con Sanremo: prima di accettare la conduzione nel 2015, aveva già detto no.

«Non ero pronto», ha raccontato al Corriere della Sera.

Un padre senza modello

Ma la sfida più grande, per lui, non è stata il palco dell’Ariston. È stata diventare padre.

Il figlio Matteo è arrivato quando Conti aveva 52 anni. Una gioia immensa, certo. Ma anche un salto nel buio. Perché Carlo un padre non lo ha mai davvero avuto: lo ha perso quando aveva appena 18 mesi.

«Mi sono ritrovato a fare il padre senza aver mai conosciuto il mio», ha spiegato.

E ancora: «Non ho potuto attingere a un modello preciso. Cerco di fare il possibile, anche se ogni giorno mi chiedo se sto facendo la cosa giusta».

La parola «babbo»

A crescerlo è stata sua madre, da sola. «Ha incarnato entrambi i genitori», dice Conti.

Rimasta vedova con un figlio di poco più di un anno, faceva mille lavori: assisteva gli anziani, puliva, lavorava come infermiera. Tutto pur di garantirgli una vita normale.

Oggi quella parola, «babbo», pesa più di tante altre.

«Io questa parola non ho mai potuto pronunciarla», confessa. «Sarà per questo che oggi la dico spesso, la voglio nei titoli dei miei libri».

In piena fase preadolescenziale

Con Matteo, dodicenne, la vita è quella di tanti genitori alle prese con la preadolescenza.

«Indossa le cuffie per tutto il giorno, risponde a monosillabi», racconta Conti. E se gli chiede com’è andata a scuola, la risposta è sempre la stessa: «Bene».

Poche parole, ma un legame forte. «Siamo molto uniti», assicura. Tanto che Matteo è rimasto con lui e con la moglie Francesca Vaccaro per tutta la durata dell’ultimo Sanremo.

E alla vigilia del Festival? Niente riti scaramantici da star. «Siamo andati a pesca».

Quell'aiuto decisivo della Clerici

Francesca è l’altro grande punto fermo della sua vita. Anche se per arrivare al matrimonio ci è voluto tempo. Troppo, forse.

Gli amici, da Leonardo Pieraccioni a Giorgio Panariello, erano convinti che Conti sarebbe rimasto lo scapolone della compagnia. Lo pensava anche Antonella Clerici.

Poi è arrivata Francesca. E dopo anni di tira e molla, «per colpa mia», ammette lui, Conti capisce che non può più perdere tempo. Lo racconta ad Antonella Clerici. Lei lo ascolta e gli dà il consiglio decisivo: «Carlo, hai poco tempo. Se non vuoi che se ne vada per sempre, vai da lei col brillocco e falle la proposta».

Lui obbedisce. Si presenta da Francesca con l’anello e le dice solo: «Sposiamoci». Missione compiuta.

«Per fortuna arrivai in tempo, prima che lei si stufasse», scherza oggi.

I due sono sposati da 14 anni, ma stanno insieme da oltre 25.