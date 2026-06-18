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TIM Summer Hits 2026 Carlo Conti lascia campo libero a Stefano De Martino: «Non ha bisogno dei miei consigli»

Covermedia

18.6.2026 - 13:00

Carlo Conti Con Andrea Delogu
Carlo Conti Con Andrea Delogu

L'ex direttore artistico del Festival esclude qualsiasi ruolo da supervisore e sostiene il nuovo conduttore, convinto che porterà «nuova linfa e nuove idee» all'Ariston.

Covermedia

18.06.2026, 13:00

18.06.2026, 13:02

Carlo Conti lascia il Festival nelle mani di Stefano De Martino e sceglie di farsi da parte.

Alla presentazione dei TIM Summer Hits 2026, il conduttore ha parlato per la prima volta del futuro di Sanremo senza lasciare spazio a dubbi sul ruolo del suo successore.

«Stefano non ha bisogno di consigli e benedizioni. Lui e il suo gruppo sapranno fare al meglio, portando nuova linfa e nuove idee», ha dichiarato, affidando di fatto piena autonomia al nuovo direttore artistico.

Le parole arrivano a pochi mesi dall'annuncio che ha consegnato a De Martino la guida di Sanremo 2027. Per la Rai si apre così una nuova fase, con il volto di «Affari Tuoi» chiamato a raccogliere l'eredità di uno degli appuntamenti televisivi più seguiti d'Italia.

Conti ha però indicato anche la rotta che, a suo giudizio, il Festival non dovrebbe perdere: al centro devono restare le canzoni e la gara. Un messaggio che arriva mentre continuano a rincorrersi indiscrezioni sulle possibili novità della prossima edizione.

Se il futuro dell'Ariston è già tema di discussione, il presentatore guarda invece ai prossimi impegni.

Dal 21 al 24 giugno tornerà in Piazza del Popolo a Roma per i TIM Summer Hits insieme ad Andrea Delogu.

Le quattro serate saranno poi trasmesse su Rai 1 dal 17 luglio, con altri tre appuntamenti il 21, 24 e 31 luglio e uno speciale Best Of in onda il 7 agosto.

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