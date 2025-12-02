Carlo Conti

Il conduttore Carlo Conti guida un nuovo format di Rai 1 dedicato alla memoria e all'attualità della kermesse.

Carlo Conti si prepara a tornare in prima serata su Rai 1 con un progetto che amplia l’universo del Festival di Sanremo.

Subito dopo l’edizione 2026 – in scena dal 24 al 28 febbraio – il conduttore lancerà il nuovo programma «Sanremo+», un format pensato per proseguire il racconto della manifestazione, tra ospiti, rievocazioni e performance.

L’iniziativa, confermata da Rai e dalle principali agenzie di stampa, si inserisce nel percorso che ha riportato Conti alla direzione artistica del Festival, ruolo già ricoperto in passato con grande riscontro.

Secondo le anticipazioni diffuse da Rai 1, il nuovo show si propone come spazio di approfondimento: un luogo dove ripercorrere le edizioni storiche, incontrare gli artisti di oggi e leggere la kermesse alla luce delle sue trasformazioni.

«Un contenitore che unisce memoria e novità»

Il format nasce con l’obiettivo di consolidare il legame tra la rete ammiraglia e il pubblico del Festival, offrendo un racconto più disteso rispetto alle serate dell’Ariston.

Le fonti Rai parlano di «un contenitore che unisce memoria e novità», immaginato per allungare l’eco di Sanremo oltre la settimana canonica. Conti, da parte sua, intende valorizzare il patrimonio musicale accumulato negli anni, con una conduzione sobria e ritmata, fedele al suo stile.

Parallelamente, il presentatore resterà al timone di «Tale e Quale Show», programma di punta del suo repertorio, confermato per la quindicesima edizione. Il nuovo progetto legato a Sanremo si affiancherà dunque agli impegni già in calendario, rafforzando la sua presenza nel palinsesto di punta di Rai 1.

Nel 2026 Carlo Conti sarà direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, presenterà «Sanremo+» nel periodo post-kermesse e continuerà con la gestione e la conduzione di «Tale e Quale Show». Sono inoltre previsti incontri con la stampa e attività collaterali dedicate alla promozione della musica italiana.