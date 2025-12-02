  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV Carlo Conti rilancia dopo il Festival: in arrivo lo show «Sanremo+»

Covermedia

2.12.2025 - 16:30

Carlo Conti
Carlo Conti

Il conduttore Carlo Conti guida un nuovo format di Rai 1 dedicato alla memoria e all'attualità della kermesse.

Covermedia

02.12.2025, 16:30

02.12.2025, 16:32

Carlo Conti si prepara a tornare in prima serata su Rai 1 con un progetto che amplia l’universo del Festival di Sanremo.

Subito dopo l’edizione 2026 – in scena dal 24 al 28 febbraio – il conduttore lancerà il nuovo programma «Sanremo+», un format pensato per proseguire il racconto della manifestazione, tra ospiti, rievocazioni e performance.

L’iniziativa, confermata da Rai e dalle principali agenzie di stampa, si inserisce nel percorso che ha riportato Conti alla direzione artistica del Festival, ruolo già ricoperto in passato con grande riscontro.

Secondo le anticipazioni diffuse da Rai 1, il nuovo show si propone come spazio di approfondimento: un luogo dove ripercorrere le edizioni storiche, incontrare gli artisti di oggi e leggere la kermesse alla luce delle sue trasformazioni.

«Un contenitore che unisce memoria e novità»

Il format nasce con l’obiettivo di consolidare il legame tra la rete ammiraglia e il pubblico del Festival, offrendo un racconto più disteso rispetto alle serate dell’Ariston.

Le fonti Rai parlano di «un contenitore che unisce memoria e novità», immaginato per allungare l’eco di Sanremo oltre la settimana canonica. Conti, da parte sua, intende valorizzare il patrimonio musicale accumulato negli anni, con una conduzione sobria e ritmata, fedele al suo stile.

Parallelamente, il presentatore resterà al timone di «Tale e Quale Show», programma di punta del suo repertorio, confermato per la quindicesima edizione. Il nuovo progetto legato a Sanremo si affiancherà dunque agli impegni già in calendario, rafforzando la sua presenza nel palinsesto di punta di Rai 1.

Nel 2026 Carlo Conti sarà direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, presenterà «Sanremo+» nel periodo post-kermesse e continuerà con la gestione e la conduzione di «Tale e Quale Show». Sono inoltre previsti incontri con la stampa e attività collaterali dedicate alla promozione della musica italiana.

I più letti

Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Una persona su due in Svizzera non investe in borsa, ecco perché
Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci

Altre notizie

«Inescusabile». La famiglia reale spagnola indignata per l'apparizione dell'ex re Juan Carlos

«Inescusabile»La famiglia reale spagnola indignata per l'apparizione dell'ex re Juan Carlos

Tra vita privata e lavoro. La rinascita di Barbara D'Urso a Ballando: «Sono una guerriera, ma piena di fragilità»

Tra vita privata e lavoroLa rinascita di Barbara D'Urso a Ballando: «Sono una guerriera, ma piena di fragilità»

Accuse durissime. Jada Pinkett Smith denunciata per minacce: chiesti oltre 2,7 milioni di euro di risarcimento

Accuse durissimeJada Pinkett Smith denunciata per minacce: chiesti oltre 2,7 milioni di euro di risarcimento