Continua la polemica Conti sul ritiro di Pucci a Sanremo: «Se ci sono stati errori è solo colpa mia»

Covermedia

14.2.2026 - 13:00

Carlo Conti
Carlo Conti

Il conduttore e direttore artistico del festival Carlo Conti interviene sul dietrofront del comico Andrea Pucci, attaccato dalle opposizioni per alcune sue vecchie battute e difeso dalla premier Giorgia Meloni.

Covermedia

14.02.2026, 13:00

14.02.2026, 13:08

Mancano appena dieci giorni all'inizio di Sanremo 2026 e le polemiche continuano a incendiare l'atmosfera attorno all'Ariston. A tenere banco è ancora il caso Andrea Pucci. Il comico era stato invitato a partecipare alla kermesse in qualità di co-conduttore da Carlo Conti.

Ma dopo una serie di polemiche relative ad alcune sue dichiarazioni passate, Pucci ha preferito declinare l'invito, sollevando un polverone mediatico e politico.

«Noi direttori artistici abbiamo assoluta carta bianca: nessuno si permette di interferire, di dirmi chi prendere o meno. Non è successo né prima con altri governi né con questo. Siamo professionisti e lavoriamo con autonomia», ha dichiarato il conduttori ai microfoni di RTL 102.5.

«Se ci sono stati errori è solo colpa mia: Pucci era una scelta del tutto autonoma, era stato premiato all'Arena per gli incassi del teatro, a Zelig non era mai successo niente. Ma il festival è nell'occhio del ciclone e si viene tirati un po' tutti per la giacca, è l'occasione per parlare e sparlare».

«È stata una goliardata»

Pucci aveva annunciato la sua partecipazione al festival, postando una foto del suo lato B sui social. «È stata una goliardata – ha commentato Conti –. Spero che all'inizio del festival si torni a parlare solo di musica, dei cantanti, delle canzoni, delle serate con leggerezza, come deve essere».

Il comico milanese in passato aveva ironizzato sull'aspetto fisico della segretaria del PD Elly Schlein e rivolto delle battute omofobe all'indirizzo di Tommaso Zorzi nel periodo del Covid.

Le opposizioni avevano attaccato i vertici Rai per l'ingaggio e, dopo il dietrofront dell'artista, è intervenuta persino la premier Giorgia Meloni, che ha accusato la sinistra di aver creato una «deriva illiberale».

