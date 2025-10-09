A 60 anni si raccontaCarlo Cracco: «A MasterChef feci di tutto per non essere preso. Dopo la TV ho perso una stella»
Covermedia
9.10.2025 - 16:30
Lo chef si racconta tra scuola, televisione e la voglia di tornare alle origini.
Covermedia
09.10.2025, 16:30
09.10.2025, 16:34
Covermedia
«In cucina avevo 4»: Carlo Cracco sorride nel ricordarlo, un voto che oggi suona come una beffa per uno degli chef più conosciuti d'Italia.
A sessant'anni, il cuoco vicentino ripercorre la sua carriera tra ironia e autocritica, confessando che da ragazzo «volevo entrare in seminario, ma in casa non c'erano soldi per scuole private».
Nel suo racconto, la passione per la cucina nasce quasi per caso: «Mia madre dimezzava le porzioni, così ho iniziato a cucinare per poter mangiare di più». Poi l'incontro con Gualtiero Marchesi e l'ascesa tra i grandi nomi della gastronomia italiana.
«Dopo la TV mi hanno tolto una stella»
Sul capitolo televisione, Cracco è diretto: «A MasterChef feci di tutto per non essere preso. Al provino fui aggressivo, finsi di non essere io. Dopo sei anni mi ero annoiato, la tv è ripetitiva».
Ammette che l'esperienza lo ha reso popolare ma anche penalizzato: «Dopo la tv mi hanno tolto una stella».
Oggi alterna i fornelli alla coltivazione e alla ricerca di un equilibrio più autentico, accanto alla moglie Rosa Fanti. «Non ho rimpianti né rimorsi», conclude.
«Continuo a fare quello che amo, ma con più libertà e meno rumore».