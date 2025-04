Re Carlo e Camilla: 20° anniversario di matrimonio Re Carlo e Camilla festeggiano il loro 20° anniversario di matrimonio in Italia durante un viaggio all'estero. L'8 aprile hanno visitato il Colosseo a Roma. Immagine: KEYSTONE La squadra acrobatica della Royal Air Force britannica, le Red Arrows, ha sorvolato il monumento romano per la visita reale. Immagine: KEYSTONE Durante il viaggio in Italia, i reali britannici hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia Laura al Palazzo del Quirinale. Immagine: KEYSTONE Non sono mancate le strette di mano con Re Carlo. Immagine: KEYSTONE In seguito, anche la comunità britannica di Villa Wolkonsky ha offerto un aperitivo al Re. Immagine: KEYSTONE L'immagine dell'incoronazione di Re Carlo il 6 maggio 2023 a Londra. Immagine: KEYSTONE Uscita dalla cappella dopo il matrimonio del 9 aprile 2005. Immagine: KEYSTONE Le bomboniere ufficiali. Immagine: KEYSTONE Foto del matrimonio da Clarence House il 10 aprile 2005: il Principe di Galles Carlo con la sposa Camilla e la loro famiglia: il Principe Harry, il Principe William, i figli di Camilla Tom e Laura Parker Bowles (da sinistra a destra). In prima fila: la Regina Elisabetta II con il marito e il padre di Camilla, il Maggiore Bruce Shand. Immagine: KEYSTONE Re Carlo e Camilla, allora ancora Camilla Parker Bowles, si conoscono da sempre. Qui, ai Giochi di Mey in Scozia nell'agosto 2004, una storia d'amore turbolenta. Immagine: KEYSTONE Una foto del 2002. La coppia reale si sposò solo tre anni dopo. Immagine: KEYSTONE Il matrimonio del principe Carlo e della principessa Diana nel luglio 1981: un matrimonio infelice. Immagine: KEYSTONE Re Carlo e Camilla: 20° anniversario di matrimonio Re Carlo e Camilla festeggiano il loro 20° anniversario di matrimonio in Italia durante un viaggio all'estero. L'8 aprile hanno visitato il Colosseo a Roma. Immagine: KEYSTONE La squadra acrobatica della Royal Air Force britannica, le Red Arrows, ha sorvolato il monumento romano per la visita reale. Immagine: KEYSTONE Durante il viaggio in Italia, i reali britannici hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia Laura al Palazzo del Quirinale. Immagine: KEYSTONE Non sono mancate le strette di mano con Re Carlo. Immagine: KEYSTONE In seguito, anche la comunità britannica di Villa Wolkonsky ha offerto un aperitivo al Re. Immagine: KEYSTONE L'immagine dell'incoronazione di Re Carlo il 6 maggio 2023 a Londra. Immagine: KEYSTONE Uscita dalla cappella dopo il matrimonio del 9 aprile 2005. Immagine: KEYSTONE Le bomboniere ufficiali. Immagine: KEYSTONE Foto del matrimonio da Clarence House il 10 aprile 2005: il Principe di Galles Carlo con la sposa Camilla e la loro famiglia: il Principe Harry, il Principe William, i figli di Camilla Tom e Laura Parker Bowles (da sinistra a destra). In prima fila: la Regina Elisabetta II con il marito e il padre di Camilla, il Maggiore Bruce Shand. Immagine: KEYSTONE Re Carlo e Camilla, allora ancora Camilla Parker Bowles, si conoscono da sempre. Qui, ai Giochi di Mey in Scozia nell'agosto 2004, una storia d'amore turbolenta. Immagine: KEYSTONE Una foto del 2002. La coppia reale si sposò solo tre anni dopo. Immagine: KEYSTONE Il matrimonio del principe Carlo e della principessa Diana nel luglio 1981: un matrimonio infelice. Immagine: KEYSTONE

Carlo e Camilla hanno celebrato il loro 20° anniversario di matrimonio mercoledì, nel bel mezzo della loro visita in Italia. Non c'è stato molto tempo per il romanticismo e la dolce vita: la giornata è stata piena di appuntamenti e si è conclusa con un banchetto di Stato.

Hai fretta? blue News riassume per te Carlo e Camilla si conoscono dagli anni '70 e hanno dovuto superare molti ostacoli personali e sociali prima di potersi sposare nel 2005.

La relazione è stata a lungo accolta con disapprovazione dall'opinione pubblica, dalla Chiesa e dai politici; persino la regina Elisabetta era assente al matrimonio civile, ma in seguito ha sostenuto la coppia.

Un percorso comune verso la corona: oggi Carlo e Camilla sono Re e Regina; lei è stata incoronata ufficialmente nel 2023 ed è considerata un importante pilastro di sostegno per Carlo III, soprattutto da quando si è ammalato di cancro. Mostra di più

Re Carlo III e la regina Camilla si conoscono da oltre 50 anni e si sono subito innamorati. Ma hanno dovuto superare scandali e altri ostacoli prima del loro matrimonio.

L'attuale sovrano britannico ama avere la 78enne al suo fianco, e non solo da quando il suo cancro è stato reso noto nel febbraio 2024. In pubblico, il 76enne ama chiamare la consorte la sua «amatissima moglie».

Secondo l'esperto di reali Richard Fitzwilliams, i due sono semplicemente una bella coppia: «Circa la stessa età, stessi amici, stesso senso dell'umorismo».

Il loro forte senso del dovere è un'altra cosa che hanno in comune. E Camilla fa «ridere Carlo, cosa particolarmente importante in tempi di crisi». Dopotutto, il Re è un «malato impaziente», difficile da convincere a fare un passo indietro.

Il matrimonio sembrava inopportuno

Carlo, allora ancora principe ereditario, conobbe Camilla negli anni '70 e rimase subito affascinato dalla giovane aristocratica, che gli infondeva sicurezza con i suoi modi arguti e molto diretti.

Seguì una breve storia d'amore, ma Carlo la concluse quando si arruolò nella Royal Navy. Un matrimonio tra il principe ereditario e Camilla sembrava allora inappropriato.

Camilla sposò quindi Andrew Parker Bowles all'età di 25 anni. Carlo andò invece all'altare nel 1981 con Diana Spencer, di dodici anni più giovane. Anche Camilla e suo marito erano tra gli invitati al matrimonio.

Ma anche se la pomposa cerimonia fu acclamata in tutto il mondo come un presunto matrimonio da sogno, l'unione di Carlo non fu felice. Dopo la nascita dei figli William e Harry, Carlo fuggì quindi tra le braccia di Camilla.

Carlo e Camilla divorziano

Diana non si lasciò sfuggire l'occasione. Espresse il suo disprezzo per Camilla dandole il nome beffardo di «Rottweiler».

Carlo e Diana si separarono nel 1992 e divorziarono nel 1996, un anno dopo il divorzio tra Camilla e Andrew Parker Bowles.

La stampa scandalistica demonizzò Camilla come la causa dell'infelicità di Diana. La tragica morte accidentale di Lady Di nel 1997, durante un inseguimento con i paparazzi a Parigi, mise fine alle speranze di Camilla di sposare Carlo in un futuro prossimo.

La Regina si prende il suo tempo

Nel 1999 Carlo e Camilla fecero la loro prima apparizione pubblica insieme e l'anno successivo l'attuale regina conobbe la madre di Carlo, Elisabetta II. Ma la sovrana impiegò un po' di tempo per accettare che il figlio volesse Camilla al suo fianco per il resto della sua vita e quindi anche come Re.

C'erano «enormi ostacoli costituzionali, politici e religiosi al matrimonio di Carlo e Camilla, per non parlare della famiglia», dice l'esperto reale Fitzwilliams.

La questione se un pretendente al trono britannico dovesse essere autorizzato a sposare una donna divorziata è stata molto dibattuta tra i giuristi costituzionali.

L'allora arcivescovo di Canterbury, Rowan Williams, che era anche il leader spirituale della Chiesa d'Inghilterra, rifiutò di permettere alla coppia di sposarsi in chiesa.

La Chiesa anglicana dubitava che un matrimonio fosse possibile se l'ex coniuge della sposa era ancora vivo e lo sposo era il futuro re britannico e quindi anche il futuro capo secolare della Chiesa d'Inghilterra.

Alla fine Camilla diventa Regina

Anche l'opinione pubblica del Regno Unito è stata a lungo contraria alla relazione tra Carlo e Camilla. Quando il loro matrimonio è stato finalmente annunciato, c'è stato un evidente sforzo per evitare di provocare ancora più scompiglio.

Nell'annuncio si affermava che se un giorno Carlo fosse diventato re, Camilla non sarebbe stata regina, ma «principessa consorte».

La Regina non ha partecipato al matrimonio civile celebrato il 9 aprile 2005 nella Town Hall di Windsor con circa 30 invitati, ma era presente alla benedizione della coppia nella cappella del castello e ha organizzato un ricevimento per gli sposi.

In un brindisi al figlio, Elisabetta II ha riconosciuto che Carlo aveva superato «ostacoli terribili» per questo matrimonio e che era «molto orgogliosa» di lui.

Camilla è ora regina: è stata incoronata insieme a Carlo il 6 maggio 2023. Il Re ha reso omaggio alla moglie, dicendo che è stata il suo «incrollabile sostegno» e che le è «profondamente grato» per questo.