Re Carlo III e la regina Camilla all'arrivo all'aeroporto di Ciampino. Keystone

Sorridenti, sicuramente in buono spirito, vestiti di blu come il cielo terso di Roma che li accoglie: Carlo e Camilla atterrano a Ciampino in un pomeriggio di sole per dare inizio alla visita di Stato definita «storica».

Keystone-SDA SDA

Non solo perché è la prima in Italia dall'incoronazione di re Carlo III, ma soprattutto perché l'intenzione è di porre il sigillo a un'amicizia già solida fra Roma e Londra che vive un momento di particolare sintonia.

La coppia reale è atterrata a Ciampino alle 17.14, con l'aereo scortato da due caccia F-35 dell'Aeronautica Militare italiana. Elegantissimi: la regina Camilla indossa un vestito blu in crepe con decorazioni ton sur ton, firmato Fiona Clare tra le stiliste più amate dalla regina. Il re in gessato con accessori rosa cipria.

Ad accoglierli il picchetto d'onore che la circostanza richiede e personalità, italiane e britanniche, che li attendono lungo il tappeto rosso srotolato sotto bordo. Il sovrano li saluta uno ad uno, fermandosi con ciascuno per qualche istante. Intanto Camilla conferma: «Siamo felici di essere qui».

La passione per l'Italia celebrata con una photogallery

Del resto la passione del sovrano britannico per l'Italia è nota e per l'occasione Buckingham Palace la evoca e la celebra con una photogallery pubblicata sul suo sito ufficiale mentre il re e la regina sono in viaggio.

Le immagini ripercorrono alcuni momenti dei ben 17 viaggi precedenti compiuti in Italia dall'allora erede al trono, ultima delle quali quella del 2021 per il G20.

Non manca un omaggio reso dal monarca ai suoi genitori defunti, la regina Elisabetta II e il principe consorte Filippo, attraverso un ricordo iconografico delle cinque visite fatte in Italia della sovrana scomparsa nel 2022.

Ci sono però tra le foto anche alcuni degli eventi preparatori di questa visita che hanno coinvolto Carlo e Camilla, i quali tra l'altro mercoledì 9 aprile festeggiano il loro ventesimo anniversario di matrimonio, il giorno in cui in loro onore il presidente della Repubblica ospiterà un banchetto ufficiale al Quirinale.

Nella prima serata romana una foto a Villa Wolkonsky

Nella prima serata romana, la coppia reale ha commemorato l'evento con una foto a Villa Wolkonsky, la residente dell'ambasciatore britannico nella capitale, con Camilla in abito avorio.

Incontri istituzionali e momenti dall'alto valore simbolico, a rimarcare la vicinanza tra i due Paesi, scandiranno i prossimi giorni, ma anche un'agenda culturale che risponde alle passioni di Carlo per l'arte, l'architettura, la Storia, che culminerà in una giornata a Ravenna, giovedì, con visita alla tomba di Dante e al museo di Byron.