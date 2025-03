Re Carlo II in un'immagine d'archivio. IMAGO/i Images

Re Carlo III presenta il progetto «King's Music Room», un approccio diverso al Commonwealth Day, che si celebra oggi, lunedì 10 marzo, rivelando la sua playlist. Tra gli artisti preferiti del sovrano ci sono Bob Marley e Kylie Minogue. E spiega l'importanza delle sue scelte. Lo rivela la «BBC».

Per il progetto musicale denominato «King's Music Room» il sovrano, come riporta la «BBC», è stato fotografato a Buckingham Palace con un cartello «On Air» (In Onda ndt.) sulla scrivania.

Un video di promozione dell'evento, che celebra la musica dei Paesi del Commonwealth, mostra il distaccamento di soldati per il cambio della guardia fuori da Palazzo reale con in sottofondo la canzone «Could You Be Loved» di Bob Marley.

Il potere benefico della musica

«È proprio questo che volevo condividere: le canzoni che mi hanno portato gioia. Nel corso della mia vita ha significato molto per me», dice nel video di lancio del progetto: «So che è così anche per molti altri».

Il 76enne prosegue: «Ha la straordinaria capacità di far riaffiorare ricordi felici dai recessi più profondi della nostra memoria, di confortarci nei momenti di tristezza e di portarci in luoghi lontani».

«Ma forse, soprattutto, è in grado di sollevare il nostro spirito a tal punto, e a maggior ragione quando ci riunisce per festeggiare. In altre parole, ci porta la gioia», termina Carlo III.

La scelta completa dei brani, con ulteriori commenti reali, sarà pubblicata lunedì, in occasione del Commonwealth Day.

Oltre al reggae di Marley e alla musica dance della Minogue, sono previsti i contributi del cantautore nigeriano-americano Davido e della cantautrice britannica Raye.

Un interesse particolare per Bob Marley

Il sovrano ha assistito a un concerto di Raye durante un mercatino di Natale presso l'ex Battersea Power Station, in occasione di un evento organizzato dall'azienda Apple nella sua sede centrale a Londra.

Il progetto «King's Music Room» vuole essere un approccio diverso al Commonwealth Day, che si celebra oggi, lunedì, che vede la Famiglia Reale riunirsi per una funzione nell'Abbazia di Westminster.

L'evento rifletterà gli interessi musicali del Re nel corso della sua vita, che spaziano dai crooner degli anni Trenta alle star dell'Afrobeat. Il re dovrebbe condividere aneddoti su alcuni degli artisti e rivelerà perché le canzoni contribuiscono a formare la colonna sonora della sua vita.

«Mi è sembrato un modo interessante e innovativo per celebrare il Commonwealth Day di quest'anno», ha dichiarato Carlo III, che da molti anni si interessa a Bob Marley, tanto da aver visitato l'ex casa del cantante in Giamaica, trasformata in un museo.