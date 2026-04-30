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Viaggio negli USA Carlo III da Trump: fra la battuta virale al Congresso e la cena fuori schema

fon

30.4.2026

Brindisi di Carlo III e Trump.
Brindisi di Carlo III e Trump.
KEYSTONE

Serata di gala a Washington: Carlo III e Camilla siedono a tavola con Trump - ma è un dettaglio insolito sul dress code a far parlare. E poche ore prima, il re conquista il Congresso con una battuta tutta britannica.

Nicolò Forni

30.04.2026, 08:20

30.04.2026, 09:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Carlo III e Camilla sono stati ospiti alla Casa Bianca per una cena di Stato con Trump e Melania, tra brindisi e richiami ai rapporti storici tra Regno Unito e USA.
  • Trump rompe il protocollo americano scegliendo il «white tie», assente dal 2007, invece del consueto «black tie».
  • Il re interviene al Congresso, secondo sovrano dopo Elisabetta II, alternando passaggi istituzionali a battute ironiche che alleggeriscono l'atmosfera.
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Re Carlo III e la regina Camilla sono stati ospiti alla Casa Bianca per una cena ufficiale con il presidente Donald Trump e la first lady Melania.

Come riferito fra gli altri da «Vanity Fair», dopo una giornata fitta di appuntamenti istituzionali, la serata si è svolta tra conversazioni informali e brindisi, nel segno di oltre due secoli di relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti, nate dopo la Guerra d'indipendenza americana e consolidate anche dopo il conflitto del 1812.

A differenza dei tradizionali banchetti reali a Buckingham Palace - dove domina il rigido dress code «white tie», ideale per esibire gioielli e diademi - le cene di Stato negli Stati Uniti sono solitamente meno formali e prevedono il «black tie».

Questa volta, però, si è fatta un'eccezione: come riportato da «CNN», Trump ha organizzato una cena in «white tie», un evento che non si vedeva negli USA dal 2007.

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Il discorso al Congresso tra protocollo e ironia

La giornata di martedì è stata significativa anche sul piano politico.

Carlo III è diventato infatti il secondo sovrano britannico a intervenire davanti a entrambe le Camere del Congresso, seguendo le orme della madre, la regina Elisabetta II, che aveva parlato nel 1991.

Secondo la prassi, il discorso è stato preparato dal governo britannico, ma il re ha inserito alcuni passaggi personali.

Tra questi, una battuta che ha strappato risate in aula: «Quando parlo al mio Parlamento a Westminster, seguiamo un'antica tradizione e tratteniamo simbolicamente un membro del Parlamento a Buckingham Palace fino al mio ritorno», ha detto Carlo.

«Oggi trattiamo i nostri ospiti così bene che spesso non vogliono più andarsene. Non so, signor Speaker, se ci sia qualche volontario anche qui».

Un momento leggero che ha contribuito a creare un clima disteso al Congresso.

Resta da capire se la stessa atmosfera si sia mantenuta anche durante la cena alla Casa Bianca.

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