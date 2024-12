Sovrano e consorte oggi a Norfolk. Keystone

Re Carlo III ha reso omaggio, durante il suo discorso di Natale, allo staff medico che ha portato «sostegno» e «conforto» alla famiglia reale, alla fine di un anno segnato dal cancro del monarca e di sua nuora Kate.

«Sono anche profondamente grato a tutti coloro che ci hanno gentilmente inviato parole di sostegno e di incoraggiamento», ha aggiunto il 76enne.

La famiglia reale britannica ha vissuto un anno difficile nel 2024, con l'annuncio del cancro del re a febbraio e, a marzo, quello della principessa del Galles.

La malattia li ha tenuti lontani dalla vita pubblica. Il principe William, figlio maggiore del re e marito di Kate, ha recentemente affermato di aver vissuto l'anno «più difficile» della sua vita. Mostra di più

Il 76enne ha parlato in un messaggio preregistrato in un'ex cappella di un ospedale di Londra, una scelta simbolica: «Rivolgo un ringraziamento speciale e sincero ai medici e al personale infermieristico che, quest'anno, hanno sostenuto me e gli altri membri della mia famiglia attraverso le incertezze e le ansie associate alla malattia, e ci hanno portato la forza, la cura e il conforto di cui avevamo bisogno», ha affermato.

La famiglia reale britannica ha vissuto un anno difficile nel 2024, con l'annuncio del cancro del re a febbraio e, a marzo, quello della principessa del Galles. La malattia li ha tenuti in parte lontani dalla vita pubblica. Il principe William, figlio maggiore del re e marito di Kate, ha recentemente affermato di aver vissuto l'anno «più difficile» della sua vita.

Carlo, divenuto re nel 2022 alla morte della madre, la regina Elisabetta II, ha ripreso le sue attività alla fine di aprile ed è ancora in cura per la malattia. La principessa Kate ha annunciato a settembre la fine della chemioterapia e ha ripreso gradualmente le sue uscite ufficiali.

Orgoglio per il popolo britannico

Nel suo discorso, il re ha ricordato anche le rivolte anti-immigrazione che hanno scosso il Paese quest'estate dopo la morte di tre bambine uccise durante un'aggressione. «Ho provato un profondo senso di orgoglio quando qui nel Regno Unito, in risposta alla rabbia e all'anarchia verificatesi quest'estate in diverse città, le persone si sono riunite non per ripetere questi comportamenti, ma per risolverli», ha detto.

Intanto qualche ora prima della trasmissione del tradizionale messaggio natalizio, il re e la regina Camilla hanno partecipato alla funzione religiosa di Natale a Sandringham, accompagnati da William e Kate e altri membri della famiglia reale, ma non il principe Andrea: la scorsa settimana è stato annunciato che il principe non avrebbe partecipato alla ricorrenza, dopo rivelazioni su legami con una presunta spia cinese.

I reali sono stati accolti da una folla festante, mentre si dirigevano verso la chiesa di St. Mary Magdalene a Norfolk.