Qui il principe Harry e la duchessa Meghan dietro re Carlo e la regina Camilla ai funerali di Elisabetta II. KEYSTONE

La regina Elisabetta ha sempre sperato che il principe Harry e la duchessa Meghan tornassero a Palazzo. Carlo invece con loro si comporterebbe in modo «spietato». Gli addetti ai lavori riferiscono che il monarca non intende più essere comprensivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Sul sito ufficiale della Royal Family è stato tolto da poco il titolo di «Altezza Reale» a Harry.

Secondo un insider, è un ulteriore segno del fatto che Re Carlo non vuole più mostrare considerazione per suo figlio e sua moglie.

Inoltre, la coppia non è stata invitata al servizio funebre per il primo anniversario della morte della Regina. Mostra di più

Il principe Harry non è più denominata «Altezza Reale» nemmeno sul sito ufficiale della monarchia britannica. Dopo diversi anni dal suo ritiro da reale attivo, questa settimana il suo titolo è stato modificato.

Secondo un insider che ha parlato al «Sun», questo mostra che re Carlo ha deciso di attuare una tattica completamente diversa da quella della sua defunta madre, la regina Elisabetta II. Carlo, quando si tratta di Harry e Meghan, sarebbe addirittura «spietato».

La Regina ha sempre sperato che la coppia tornasse in Inghilterra. Per questo non voleva che i due fossero «cacciati completamente».

Harry e Meghan non sono i benvenuti

Sotto il regno di Carlo, tuttavia, Harry e Meghan hanno dovuto lasciare completamente il loro vecchio cottage a Frogmore. Il ritiro tardivo del titolo sul sito web è un altro segno che il Re sta traendo delle conseguenze dopo il comportamento dei Sussex, ha detto.

«Anche se Carlo non l'ha autorizzato personalmente, era chiaro che avrebbero parlato di questi cambiamenti», ha continuato l'insider.

L'8 settembre ricorre il primo anniversario della morte di Elisabetta II. Quel giorno, quasi l'intera famiglia reale britannica si riunirà.

Harry e Meghan, tuttavia, non sono stati invitati, anche se in realtà si troveranno in Europa per l'evento sportivo Invictus Games. La coppia quel giorno aprirà i Giochi a Düsseldorf.