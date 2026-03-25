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Senza giri di parole Carlo Verdone: «Il problema del cinema di oggi? La sciatteria nella scrittura»

Covermedia

25.3.2026 - 11:00

Carlo Verdone
Carlo Verdone

Alla presentazione romana di «Scuola di seduzione», dal 1° aprile su Paramount+, il regista rilancia il nodo della qualità narrativa.

Covermedia

25.03.2026, 11:00

25.03.2026, 11:57

Dopo anni dedicati alla serialità, Carlo Verdone rientra con «Scuola di seduzione» e sceglie di farlo con una riflessione che va oltre il singolo progetto.

Durante la presentazione stampa a Roma, in dichiarazioni raccolte da Adnkronos, ha indicato senza esitazioni quello che considera il nodo principale: «Il problema del cinema di oggi è la sciatteria nella scrittura».

Un giudizio che sposta il focus dalla crisi del pubblico alla qualità delle storie, chiamando in causa direttamente il lavoro sugli script.

La nuova commedia si inserisce in questo discorso con un impianto corale che ruota attorno a sei personaggi fragili, alle prese con una scuola di seduzione e con il tentativo di rimettere ordine nelle proprie vite sentimentali.

Tra dinamiche relazionali e momenti più ironici, il racconto osserva da vicino insicurezze e contraddizioni contemporanee.

Il cast

Nel cast, volti diversi come Lino Guanciale, Vittoria Puccini e Karla Sofía Gascón, in un equilibrio tra registro leggero e osservazione sociale.

Sempre nello stesso contesto, il regista ha aggiunto: «C’è fretta di fare», sottolineando come la mancanza di cura nella scrittura rischi di compromettere anche le idee più solide.

Il film debutta il 1° aprile su Paramount+, mentre è già in fase di sviluppo un nuovo progetto pensato per il ritorno in sala, con un’attenzione dichiarata proprio alla costruzione narrativa.

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