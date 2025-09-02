Carlo Verdone

Dopo le polemiche sull’appello pro-Palestina, l’attore chiarisce: «Non sono d’accordo con le censure. Un festival dev’essere dialogo, non esclusione».

Covermedia Covermedia

Carlo Verdone scende in campo per ristabilire la verità. La sua firma tra i 1.500 attori e registi che avevano sottoscritto un appello in solidarietà alla Palestina ha sollevato una polemica inattesa: «Mi hanno messo in mezzo», spiega al Corriere della Sera.

L’attore racconta: «Mi ha chiamato Silvia Scola, la figlia di Ettore Scola, chiedendomi se volevo firmare un appello contro quello che sta accadendo a Gaza, che va condannato in tutti i modi, e ho firmato. In un secondo momento i promotori filo-palestinesi hanno aggiunto i nomi di Gadot e Butler».

Verdone non accetta l’esclusione: «Non sono d’accordo con l’esclusione degli artisti. Gli attori non possono diventare il tribunale dell’Inquisizione. Un festival è un tavolo di confronto, di tolleranza e di libertà. Questo invece significa censurare».

E aggiunge che non si tratta di una retromarcia per timore, ma di un desiderio di chiarezza: «Io sull’esclusione non ci sto. Meglio un confronto tra di noi». Ricorda inoltre un episodio simile: «All’inizio della guerra in Ucraina ricordo il boicottaggio verso i tennisti russi. Ma cosa c’entravano loro? Sono sportivi, non militari né politici».

Per Verdone, l’arte deve restare libera: «La cultura non dev’essere un’arma, escludere non è cultura».