  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il 17 novembre Carlo Verdone «sindaco per un giorno» a Roma: «Emozionato e felice»

Covermedia

10.10.2025 - 11:00

Carlo Verdone
Carlo Verdone

Il 17 novembre l'attore riceverà la fascia onoraria. «Roma di notte è mia», racconta tra ironia e commozione.

Covermedia

10.10.2025, 11:00

10.10.2025, 12:00

Carlo Verdone sarà «sindaco di Roma per un giorno» il 17 novembre, in occasione dei suoi 75 anni. «Mi sono sentito emozionato e felice», ha dichiarato il regista e attore romano, che considera l'iniziativa un gesto d'amore verso la sua città.

L'idea è nata durante un incontro di «Repubblica Insieme», quando il sindaco Roberto Gualtieri gli ha proposto di indossare simbolicamente la fascia per 24 ore. «Con Gualtieri faremo un giro nelle periferie, le zone più delicate», ha spiegato Verdone, deciso a mostrare una Roma lontana dalle cartoline turistiche.

Il gesto ricorda da vicino quello che, nel 2000, coinvolse Alberto Sordi, nominato sindaco onorario per un giorno. «Per me è un onore raccogliere quel testimone», ha aggiunto Verdone, che da sempre racconta con affetto e ironia le contraddizioni della capitale.

L'omaggio arriva a poche settimane dall'uscita della quarta stagione di «Vita da Carlo», in streaming su Paramount+ dal 28 novembre, e mentre il regista è impegnato nelle riprese del film «Scuola di seduzione».

I più letti

Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Trump ripesca l'«Insurrection Act», una legge del 18° secolo che ora fa paura. Ecco di cosa si tratta
Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal
La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro

Altre notizie

Lutto nella musica. Muore a 82 anni John Lodge, voce e bassista dei Moody Blues

Lutto nella musicaMuore a 82 anni John Lodge, voce e bassista dei Moody Blues

E i Måneskin e Dove Cameron?. Damiano David torna sul palco in Italia: «Ancora mi fate tremare»

E i Måneskin e Dove Cameron?Damiano David torna sul palco in Italia: «Ancora mi fate tremare»

Spettacolo. «Un medico in famiglia»: il ritorno si farà solo con Lino Banfi

Spettacolo«Un medico in famiglia»: il ritorno si farà solo con Lino Banfi