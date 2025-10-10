Carlo Verdone

Il 17 novembre l'attore riceverà la fascia onoraria. «Roma di notte è mia», racconta tra ironia e commozione.

Covermedia Covermedia

Carlo Verdone sarà «sindaco di Roma per un giorno» il 17 novembre, in occasione dei suoi 75 anni. «Mi sono sentito emozionato e felice», ha dichiarato il regista e attore romano, che considera l'iniziativa un gesto d'amore verso la sua città.

L'idea è nata durante un incontro di «Repubblica Insieme», quando il sindaco Roberto Gualtieri gli ha proposto di indossare simbolicamente la fascia per 24 ore. «Con Gualtieri faremo un giro nelle periferie, le zone più delicate», ha spiegato Verdone, deciso a mostrare una Roma lontana dalle cartoline turistiche.

Il gesto ricorda da vicino quello che, nel 2000, coinvolse Alberto Sordi, nominato sindaco onorario per un giorno. «Per me è un onore raccogliere quel testimone», ha aggiunto Verdone, che da sempre racconta con affetto e ironia le contraddizioni della capitale.

L'omaggio arriva a poche settimane dall'uscita della quarta stagione di «Vita da Carlo», in streaming su Paramount+ dal 28 novembre, e mentre il regista è impegnato nelle riprese del film «Scuola di seduzione».