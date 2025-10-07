Carlo Verdone ha ricevuto una laurea honoris causa. Keystone

L'attore ha ricevuto una laurea honoris causa per il suo approccio unico alla medicina, combinando compassione e comunicazione per promuovere la prevenzione.

Carlo Verdone ha recentemente ricevuto una laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia dall'Università di Bari. Questo riconoscimento, come riferito da «Vanity Fair Italia» è stato conferito durante la cerimonia inaugurale del 127° congresso nazionale della Società italiana di chirurgia, tenutasi al teatro Petruzzelli.

Il rettore Roberto Bellotti ha elogiato l'attore italiano come un modello di medicina clinica, capace di unire ascolto e osservazione in un'epoca dominata dalla tecnologia.

Il comico è stato premiato per il suo approccio compassionevole e clinico alla medicina, che insieme alla sua celebrità e alle sue capacità comunicative, lo hanno reso un testimonial unico nella promozione della prevenzione.

Durante la cerimonia, è stato sottolineato come sia un divulgatore delle abilità mediche non tecniche, essenziali nella pratica professionale.

Un passione nota fra i suoi amici

La passione del 74enne per la medicina è ben nota tra i suoi amici, che spesso lo contattano per consigli medici. «Molti preferiscono chiamare me piuttosto che il medico di base», ha raccontato

E aggiunge che spesso i suoi suggerimenti si rivelano corretti. Sei anni fa, questa inclinazione lo ha portato a essere iscritto «onorariamente» all'albo dei farmacisti di Roma.

Nonostante la sua carriera nel cinema, Verdone non ha mai abbandonato la sua vocazione per la medicina. Osserva le persone, studia i loro caratteri e si interessa alla medicina leggendo atti di congressi.

«Il lavoro del medico non è così lontano dal mio: loro salvano vite, io posso curare l'umore», ha detto, definendosi un antidepressivo vivo privo di effetti collaterali.

«La medicina per il nostro tempo? Il buon senso»

L'Università di Bari ha voluto riconoscere anche il suo impegno nei reparti ospedalieri, dove offre conforto ai pazienti di ogni età. Questo gesto, lontano dai riflettori, è stato descritto come un'espressione di compassione per la sofferenza.

Alla domanda su quale medicina prescriverebbe al nostro tempo, l'attore ha risposto: «Il buon senso. Ma non si può dare. I leader di oggi pensano solo al rendimento economico, trascurando il prossimo».

Prima della cerimonia è stato accolto dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che gli ha donato una boccetta con la manna di San Nicola, accompagnata da una dedica che elogia la sua capacità di raccontare le sfumature dell'animo umano.

Da medico mancato a dottore ad honorem, l'interprete di «Un sacco bello» si gode il riconoscimento, ma avverte: «Posso dare consigli, ma è importante consultare un medico».

