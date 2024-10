Carlo Verdone

Tra risate e autoironia, la serie esplora la vita di Verdone e il suo esilarante approdo a «Sanremo».

Covermedia

Carlo Verdone è pronto a tornare su Paramount+ con la terza stagione di «Vita da Carlo», in arrivo il 16 novembre.

La serie, che mescola realtà e finzione, mostra il regista romano in un'inedita veste: quella di direttore artistico del Festival di «Sanremo». Il veterano del cinema ha descritto con la sua consueta ironia la terza stagione di «Vita da Carlo», che lo vede in un'improbabile veste di direttore artistico di «Sanremo». Commentando questa trama, ha dichiarato: «Sarebbe l'ultima cosa che vorrei fare!».

Il regista e attore spiega che l'idea di «Sanremo» è stata pensata come una «scusa per togliermi qualche sfizio», facendo riferimento alla lunga passione per la musica e al suo desiderio di portare un tocco personale e ironico al mondo dello spettacolo, riflettendo uno stile comico ma anche auto-ironico​.

Tra le sfide che affronterà nel personaggio c'è anche il casting per la popolare kermesse, con apparizioni speciali di Gianna Nannini, Gianni Morandi e Zucchero. Nella serie, Verdone sarà affiancato da personaggi noti come Ema Stokholma e Maccio Capatonda, che arricchiranno la narrazione con il loro umorismo.

Diretto da Verdone insieme a Valerio Vestoso, «Vita da Carlo 3» celebra il lato comico e la passione musicale del protagonista, offrendo una versione parodistica e surreale del mondo dello spettacolo italiano.

Covermedia