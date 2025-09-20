  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Serie Carolina Crescentini è Adelina Tattilo in «Mrs Playmen» su Netflix

Covermedia

20.9.2025 - 13:00

Carolina Crescentini
Carolina Crescentini

Ambientata tra la fine dei '60 e i primi '70, la serie «Mrs Playmen» ricostruisce l'ascesa dell'editrice Adelina Tattilo, interpretata da Carolina Crescentini, che sfidò censure e moralismi, contribuendo a ridefinire linguaggi e desideri nella cultura italiana.

Covermedia

20.09.2025, 13:00

20.09.2025, 13:08

Carolina Crescentini interpreta Adelina Tattilo in «Mrs Playmen». Nuova serie Netflix ispirata alla fondatrice di «Playmen», in arrivo dal 12 novembre 2025.

Prodotta da Aurora TV e diretta da Riccardo Donna, l'attesa novità conta sette episodi scritti da Mario Ruggeri con Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta. Nel cast figurano Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci, Domenico Diele, Francesco Colella, Lidia Vitale e Giampiero Judica.

Ambientata tra la fine dei '60 e i primi '70, «Mrs Playmen» ricostruisce l'ascesa dell'editrice che sfidò censure e moralismi, contribuendo a ridefinire linguaggi e desideri nella cultura italiana.

Nel teaser, Netflix sottolinea: «La sua rivoluzione? Scrivere di tutto, e senza vergogna». L'approccio promette un racconto che intreccia costume, editoria ed emancipazione femminile, evitando l'agiografia e mostrando il prezzo pubblico e privato di una rivoluzione.

Ispirata a una storia vera, la serie mette al centro l'imprenditrice e il peso di «Playmen» nel dibattito su diritti e libertà.

Il teaser è online e anticipa toni, ambientazioni e protagonisti; la data di uscita del 12 novembre consolida «Mrs Playmen» tra le proposte italiane più attese dell'autunno della piattaforma.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione

Altre notizie

«Mi dispiace se sparisco sempre». Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

«Mi dispiace se sparisco sempre»Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

Film. Leonardo DiCaprio torna al cinema con Paul Thomas Anderson

FilmLeonardo DiCaprio torna al cinema con Paul Thomas Anderson

Cinema. Cillian Murphy cambia metodo di recitazione: «Mi butto e vediamo cosa succede»

CinemaCillian Murphy cambia metodo di recitazione: «Mi butto e vediamo cosa succede»