Ambientata tra la fine dei '60 e i primi '70, la serie «Mrs Playmen» ricostruisce l'ascesa dell'editrice Adelina Tattilo, interpretata da Carolina Crescentini, che sfidò censure e moralismi, contribuendo a ridefinire linguaggi e desideri nella cultura italiana.
Prodotta da Aurora TV e diretta da Riccardo Donna, l'attesa novità conta sette episodi scritti da Mario Ruggeri con Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta. Nel cast figurano Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci, Domenico Diele, Francesco Colella, Lidia Vitale e Giampiero Judica.
Nel teaser, Netflix sottolinea: «La sua rivoluzione? Scrivere di tutto, e senza vergogna». L'approccio promette un racconto che intreccia costume, editoria ed emancipazione femminile, evitando l'agiografia e mostrando il prezzo pubblico e privato di una rivoluzione.
Ispirata a una storia vera, la serie mette al centro l'imprenditrice e il peso di «Playmen» nel dibattito su diritti e libertà.
Il teaser è online e anticipa toni, ambientazioni e protagonisti; la data di uscita del 12 novembre consolida «Mrs Playmen» tra le proposte italiane più attese dell'autunno della piattaforma.