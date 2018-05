Harry e Meghan gia' sposati... a Legoland

Source: Covermedia

La pattinatrice ha un nuovo amore, l’osteopata Fabrizio Vittorini.

Archiviata la tormentata storia con Alex Schwazer, per il quale ha scontato una squalifica di 16 mesi, Carolina Kostner riparte da Fabrizio Vittorini.

La campionessa è stata beccata dai paparazzi del settimanale Chi mentre si godeva qualche giorno di relax in una Spa toscana insieme al nuovo compagno.

Compagno che per Carolina è una vecchia conoscenza: Fabrizio è infatti il suo osteopata di fiducia.

I due sono stati immortalati tra baci e coccole: immagini uniche per la campionessa di pattinaggio artistico, che per tanto tempo ha tenuto la sua vita sentimentale lontano dai riflettori.

Lo scorso anno si era parlato di una liaison tra Carolina e il collega ceco Tomas Verner, ma la Kostner non ha mai confermato le voci. Si è limitata a ribadire che la sua priorità era lo sport e che non aveva tempo per l’amore.

Qualche mese dopo la situazione è cambiata e, complice e affiatata con Fabrizio, Carolina Kostner appare finalmente serena e spensierata.