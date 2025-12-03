  1. Clienti privati
Film-TV Giacomo Giorgio in «Carosello in Love» riaccende la magia dello storico pilastro RAI

Covermedia

3.12.2025 - 11:00

Giacomo Giorgio
Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio riporta in scena l'Italia che cresceva davanti al piccolo schermo.

Covermedia

03.12.2025, 11:00

03.12.2025, 11:03

Giacomo Giorgio è il volto che apre «Carosello in Love», il film-tv che riaccende la magia dello storico «Carosello», pilastro RAI dal 1957 al 1977.

La pellicola, prodotta da Groenlandia con Rai Fiction e diretta da Jacopo Bonvicini, rilegge in chiave pop e contemporanea un'epoca in cui la televisione entrava davvero nelle case, cambiando abitudini e immaginario.

Giorgio interpreta Mario De Angelis, giovane regista ambizioso, mentre Ludovica Martino è Laura Ceccarelli, segretaria che diventerà una delle menti creative del programma. La loro storia si muove insieme alla nascita di un nuovo linguaggio televisivo, fatto di mini-racconti, mascotte iconiche e una creatività che avrebbe segnato l'Italia per decenni.

«Un amore fuori tempo massimo», dice Giorgio a proposito dei due protagonisti: un rapporto che rispecchia un Paese in trasformazione. In questo quadro, «Carosello» non è solo pubblicità: è un fenomeno culturale, un rituale collettivo, un laboratorio narrativo che ha introdotto nuovi modi di raccontare e consumare.

Unisce ritmo, estetica vintage e ricostruzione accurata

«Carosello in Love» funziona perché unisce ritmo, estetica vintage e ricostruzione accurata. Dalla fotografia che richiama il bianco-nero delle origini alle scenografie degli studi RAI, il film cattura l'atmosfera senza cadere nei cliché.

Il cast giovane porta freschezza, mentre la scrittura integra curiosità storiche e sentimento. Come sottolinea Giorgio: «Alzare la qualità della cultura senza rinunciare al divertimento collettivo: è questo che Carosello ci ha insegnato».

Dopo «Carosello in Love», Giorgio prosegue una stagione intensa tra cinema e serie tv: nuovi ruoli sono già in sviluppo, con l'obiettivo dichiarato di scegliere progetti che uniscano intrattenimento, qualità e sguardo generazionale.

