Fabrizio Zampetti

Su Tv8 debutta il nuovo programma dedicato alla compravendita di lusso, guidato da Fabrizio Zampetti. Tra sfide ad alta tensione e dritte da esperto, ecco come affrontare il mercato senza sorprese.

Covermedia Covermedia

Tre case, un cliente, una scelta cruciale: questo è il cuore di «Casa contro casa», il nuovo show che porta il mondo degli immobili di lusso in prima serata su Tv8 a partire da lunedì 24 marzo.

Al timone c'è Fabrizio Zampetti, agente immobiliare di riferimento per le residenze di pregio. Ma non è solo intrattenimento: il programma diventa anche una guida pratica per chi, nella realtà, sogna di acquistare la casa perfetta.

Tre proposte, una scelta

Ogni puntata ruota intorno a un potenziale acquirente con desideri ben precisi. Zampetti seleziona per lui due proposte top, sfidandole tra loro.

Dopo le visite, il cliente sceglie la sua preferita, ma proprio quando la decisione sembra presa, ecco entrare in scena l'«offerta nascosta»: una terza casa, proposta modificando alcuni parametri della ricerca iniziale.

Il verdetto finale? Spetta solo al cliente, che dovrà decidere se confermare la prima scelta o lasciarsi sorprendere.

Muoversi nella compravendita

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Zampetti ha offerto una bussola per chi si affaccia alla compravendita immobiliare.

Primo tema: comprare chiavi in mano o ristrutturare? «Personalizzare è bello, ma oggi ristrutturare costa – avverte – si parte da 1.500 euro al metro quadro e si sale. Bisogna valutare bene il budget».

Anche vendere richiede attenzione: «Meglio una casa ordinata, con piccoli ritocchi, che un intervento costoso. Chi compra ha gusti suoi, e non è detto apprezzi le modifiche fatte».

Quanto al valore reale dell'immobile, Zampetti è netto: «Molti credono che la loro casa sia unica, ma il mercato ha le sue regole. Guardate a che prezzo sono stati venduti immobili simili nella zona».

Tanti aspetti da tenere in conto

Oggi sempre più persone cercano case fuori dalle metropoli, e non a caso: «A Milano i prezzi cambiano in fretta, e la voglia di allontanarsi dalla città aumenterà ancora», spiega. E per stabilire il budget, attenzione: «Non basta pensare al prezzo della casa. Ci sono le imposte di registro, le provvigioni, i costi notarili. E soprattutto, è fondamentale sapere in anticipo quale mutuo si potrà ottenere».

Il post-pandemia ha cambiato le richieste: «Subito dopo tutti volevano terrazzi e giardini. Oggi si torna alla funzionalità, agli appartamenti classici, su misura delle esigenze familiari».

Infine, i documenti da non dimenticare: «Il rogito, ovviamente, poi regolamento condominiale, visure catastali e ipotecarie. È essenziale verificare che non ci siano difformità tra quanto risulta al catasto e lo stato effettivo dell'immobile».