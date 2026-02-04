L'ex principe Andrea avrebbe lasciato la Loggia Reale nel cuore della notte. Keystone / Imago / fotomontaggio di blue News

L'ex principe Andrea si è trasferito nel Norfolk nel cuore della notte, abbandonando la Royal Lodge, la sua residenza a Windsor. Il trasloco sarebbe stato affrettato dalle recenti pubblicazioni dei file su Jeffrey Epstein.

Andrea Mountbatten-Windsor ha lasciato la storica Royal Lodge di Windsor, trasferendosi nell'iconica tenuta di Sandringham nel Norfolk.

Questa decisione segna l'inizio di una nuova fase della sua vita, dopo la revoca del titolo di «principe» avvenuta lo scorso ottobre.

Secondo quanto riportato dalla BBC, l'ex duca di York ha lasciato la Royal Lodge nel cuore della notte di lunedì, spostandosi all'interno della vasta tenuta di Sandringham, di proprietà privata del re Carlo III.

Inizialmente alloggerà in una sistemazione temporanea mentre la sua futura residenza viene ristrutturata. Sebbene tornerà a Windsor nei prossimi giorni per ritirare gli ultimi effetti personali, la sua nuova base permanente sarà nel Norfolk.

Il re si farà carico dei costi del trasferimento

La residenza di Sandringham, che si estende su circa 80 km2 di giardini e terreni, è una delle proprietà più storiche della famiglia reale.

Il monarca si farà carico dei costi relativi al trasferimento del fratello, che si stabilirà definitivamente a Marsh Farm, una delle dimore all'interno dell'immenso complesso.

Il trasferimento arriva dopo settimane di discussioni sul canone di locazione che Andrea pagava alla Crown Estate, proprietaria della Royal Lodge.

Nel mese di ottobre, Buckingham Palace aveva confermato che l'ex reale avrebbe dovuto lasciare la residenza, con la revoca del suo titolo, comunicata ufficialmente tramite un comunicato che informava della restituzione del contratto di locazione.

Un trasloco «frettoloso»

Sebbene il trasferimento fosse previsto in linea di principio, è avvenuto prima del previsto. Secondo il «The Sun», l'ex duca di York ha lasciato la tenuta «sotto la protezione dell'oscurità».

Un amico del 65enne ha dichiarato: «Aveva programmato di rimanere a Royal Lodge ancora per un po', ma con l'ultima ondata di rivelazioni su Epstein, ha capito che era ora di andarsene».

Secondo il tabloid britannico, un altro confidente ha detto che la partenza è stata «estremamente umiliante» per il fratello del monarca. E ha quindi deciso di trasferirsi di notte per evitare l'attenzione del pubblico.

Andrea e l'ex moglie compaiono negli ultimi file su Epstein

La tempistica del trasferimento coincide con la pubblicazione di nuovi documenti relativi a Jeffrey Epstein. Questi includono ancora una volta e-mail e immagini che mostrano Andrea.

In un'e-mail del 2010 l'ex principe avrebbe scritto all'imprenditore di voler essere di nuovo il suo «animale domestico», una frase che ha suscitato notevole indignazione nel Regno Unito.

Anche Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, è menzionata nei documenti. All'epoca avrebbe scritto al miliardario di essere «lasciata in sospeso» e che «nessuna donna ha mai lasciato la famiglia reale con la testa», un'allusione alle decapitazioni storiche.

Un allontanamento fisico e simbolico dalla monarchia

Andrea si trova adesso a fronteggiare un periodo di crescente pressione mediatica, anche a causa della testimonianza che gli è stata richiesta negli Stati Uniti riguardo alla sua relazione con il condannato per abusi sessuali.

Anche il primo ministro Keir Starmer ha recentemente espresso critiche nei suoi confronti. Un rappresentante del Palazzo si è limitato a dire: «È una questione che riguarda Andrea e la sua coscienza».

L'ex principe ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in attività illecite, ma le polemiche continuano a segnare la sua vita. Ormai privato di tutti i titoli reali, il suo ritiro da Windsor è visto come un altro passo verso l'allontanamento fisico e simbolico dalla vita pubblica della monarchia.