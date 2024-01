La radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF deciderà di volta in volta se trasmettere film con Gérard Depardieu (foto d'archivio). KEYSTONE

La radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF deciderà di volta in volta se trasmettere film con Gérard Depardieu. Non prende quindi una decisione definitiva, a differenza della sua omologa della Svizzera francese RTS. L'azienda precisa che seguirà la vicenda che coinvolge l'attore francese.

Finora non c'è mai stato un caso in cui si sia dovuto togliere un film dalla programmazione a causa del comportamento di un attore o di un'attrice, ha dichiarato oggi una portavoce della SRF all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Al momento non sono comunque previsti film con Depardieu.

La SRF ha trasmesso il 29 dicembre «L'ultimo Métro» di François Truffaut, con Depardieu e Catherine Deneuve nei ruoli principali. Il film racconta il destino di un gruppo teatrale nella Parigi occupata degli anni '40 ed è considerato un'opera fondamentale del cinema francese.

RTS non trasmetterà più film con l'attore francese

Una settimana fa, la televisione della Svizzera francese RTS ha confermato che per il momento non trasmetterà più film con Depardieu. Alla base della decisione ci sono i commenti misogini e degradanti fatti dall'attore in un documentario girato durante un viaggio in Corea del Nord nel 2018 e trasmesso all'inizio di dicembre dalla tv pubblica francese. La decisione sarà rivalutata alla luce dell'evolversi della situazione, aveva dichiarato in quell'occasione il portavoce della RTS.

Almeno sedici donne hanno accusato di abusi sessuali l'attore. Depardieu è indagato dal 2020 per stupro ai danni dell'attrice Charlotte Arnould ed è stato accusato più di recente dall'attrice Hélène Darras, nell'ambito di una presunta aggressione sessuale perpetrata nel 2007, durante le riprese del film Disco. Il pluripremiato attore, che ha recitato in oltre 200 film, respinge in toto le accuse.

