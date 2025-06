Taylor Swift

La cantante, suo malgrado, entra nella disputa legale tra Blake Lively e Justin Baldoni.

Covermedia Covermedia

È fallito il tentativo di Blake Lively di impedire che i messaggi scambiati con l'amica Taylor Swift finissero nella mani di Justin Baldoni.

Nei nuovi documenti, ottenuti da People, il giudice Lewis J Liman ha bocciato la mozione presentata dall'attrice, invischiata da mesi in un'acerrima battaglia legale contro Baldoni.

Baldoni ce l'ha fatta

La difesa di quest'ultimo ha più volte chiesto che entrassero nel processo le comunicazioni tra Lively e Swift: un elemento chiave per stabilire se l'attore e regista abbia veramente creato un ambiente lavorativo tossico e abbia commesso abusi ai danni della co-star.

«Il desiderio di Baldoni di trascinare Taylor Swift in questa storia è costante fin dall'agosto 2024», ha affermato un portavoce di Lively in una dichiarazione a People. «Continueremo a denunciare gli incessanti sforzi di Baldoni per sfruttare la popolarità della Sig.ra Swift, che fin dal primo giorno non è stata altro che una distrazione dalle gravi accuse di molestie sessuali e ritorsioni che lui e i Wayfarer Party stanno affrontando».

Controquerela respinta

La decisione arriva poco dopo che il giudice Liman ha respinto la controquerela da 400 milioni di dollari che il regista del film «It Ends With Us» aveva intentato contro Lively, suo marito Ryan Reynolds, la loro agente Leslie Sloane e il New York Times.

Taylor ha fornito il brano «My Tears Ricochet» per la colonna sonora di «It Ends With Us», ma non ha avuto alcun ruolo nella produzione del film.