Romina Power a Belve. Imago

Dal mistero irrisolto della figlia alle confessioni più intime. Romina Power torna in TV e svela dettagli finora poco noti.

Hai fretta? blue News riassume per te Romina Power a «Belve» ribadisce l’ipotesi del rapimento di Ylenia e critica le indagini, denunciando versioni contraddittorie e l'assenza dell’FBI.

Racconta un grave malore nel 2024 per intossicazione da salmone, con svenimento e trauma alla testa.

Tra successi musicali e difficoltà personali, emergono nuove rivelazioni su salute e vicende familiari. Mostra di più

Francesca Fagnani porta nello studio di «Belve» un volto iconico della musica italiana: Romina Power.

Dopo diversi inviti, l'artista ha accettato di raccontarsi in un’intervista molto attesa, destinata a far discutere soprattutto per alcune rivelazioni personali emerse negli ultimi tempi.

Il mistero di Ylenia: «È stata ingannata»

Resta centrale la scomparsa della figlia Ylenia, sparita nel 1994 a New Orleans. Un caso mai chiarito, che continua a pesare sulla famiglia.

Secondo quanto dichiarato da Romina a «Verissimo» nel dicembre 2025, la cantante esclude l'ipotesi della morte: «Penso che sia stata rapita, ingannata, finita in qualcosa più grande di lei».

Stando al suo racconto, anche le indagini avrebbero lasciato molte zone d'ombra, mentre lei ha continuato a cercare la figlia negli anni, anche tornando negli Stati Uniti.

Le nozze segrete con Al Bano

Tra i retroscena più sorprendenti, anche un dettaglio poco noto sul matrimonio con Al Bano. C

ome anche già raccontato al «Corriere della Sera», i due si erano già sposati in segreto nel 1969 a Capri, prima delle nozze ufficiali celebrate l’anno successivo in Puglia.

«Eravamo solo noi due, in una grotta», ha ricordato Romina, parlando di una cerimonia intima lontana dai riflettori.

Il rischio aborto alle Maldive

Un altro episodio emerso negli anni riguarda una gravidanza complicata. Secondo quanto raccontato da Al Bano a «Verissimo» nel 2023, e ripreso da «Leggo.it», durante un viaggio alle Maldive Romina rischiò di perdere la figlia Romina Jr.

A causa del mare agitato, gli urti della barca avrebbero provocato forti complicazioni.

La situazione si risolse senza conseguenze, ma il momento fu particolarmente delicato.

Dall'epatite al malore recente

Non solo vicende familiari. Romina Power ha affrontato anche diversi problemi di salute.

Come raccontato a «Tv Sorrisi e Canzoni», nel 1969 fu colpita da epatite virale dopo un viaggio in Iran: un'estate trascorsa a letto proprio mentre arrivava il successo musicale.

Più recentemente, nel 2024, la cantante ha avuto un malore dopo un'intossicazione alimentare, come spiegato su Instagram: «Sono svenuta improvvisamente dopo dolori fortissimi allo stomaco».

Un episodio che si è risolto senza gravi conseguenze, ma che ha riacceso l'attenzione sulle sue condizioni.