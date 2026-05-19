Cate Blanchett

Dopo il successo di «The Brutalist», il regista prepara un progetto ambientato prevalentemente negli Anni '70 e ispirato al misticismo americano e all'occulto.

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Cate Blanchett sarà tra i protagonisti del prossimo film di Brady Corbet. L'attrice premio Oscar reciterà accanto a Selena Gomez e Michael Fassbender nel nuovo progetto del regista di «The Brutalist».

Ad annunciare la notizia è stata la stessa Blanchett durante una masterclass al Festival di Cannes, rivelando di essere «in procinto di lavorare con Brady Corbet a un film». Poco dopo, Variety ha confermato il coinvolgimento di Gomez e Fassbender nel cast.

I dettagli della trama restano riservati, ma Corbet aveva già anticipato che il film sarà un'opera «vietata ai minori», ambientata soprattutto negli Anni '70 e legata al misticismo americano e alla storia dell'occulto negli Stati Uniti.

«Il film attraversa il XIX secolo fino ai giorni nostri, ma si concentra soprattutto sugli Anni '70. È davvero difficile da incasellare in un genere», aveva raccontato il regista a The Hollywood Reporter.

Sarà il quarto film diretto da Corbet

Corbet ha inoltre spiegato di aver studiato a lungo i sistemi di credenze cultiste e di aver collaborato con lo storico dell'occulto Mitch Horowitz. La sceneggiatura conta circa 200 pagine e le riprese dovrebbero durare 50 giorni.

Il nuovo progetto sarà il quarto film diretto da Corbet dopo «The Childhood of a Leader», «Vox Lux» e «The Brutalist», uscito nel 2024. Per quest'ultimo il regista ha conquistato il Golden Globe e il BAFTA come miglior regista.

Il film ha ricevuto 10 nomination agli Oscar, vincendo tre statuette, tra cui quella per il miglior attore andata ad Adrien Brody.

Selena Gomez, nota soprattutto per la serie «I maghi di Waverly» e «Only Murders in the Building», ha condiviso l'ultima stagione dei premi proprio con Corbet grazie al film «Emilia Pérez». Tra i suoi prossimi progetti figurano il thriller «Spiral» e un biopic dedicato a Linda Ronstadt.

Cate Blanchett sarà invece presto sul grande schermo con la commedia sci-fi «Alpha Gang», il dramma «Sweetsick» e il film live-action «Dragon Trainer 2».