Dopo oltre trent'anni di carriera, otto nomination agli Oscar e due statuette vinte, Cate Blanchett continua a sentire quel brivido d'incertezza ogni volta che inizia un nuovo progetto.

«È sempre il primo giorno di scuola. Questo non è mai cambiato», ha confessato l'attrice australiana a Porter magazine.

Una rivelazione sorprendente per chi, come lei, ha costruito una carriera iconica tra cinema e teatro. Eppure, nonostante l'esperienza, la consapevolezza e il successo, il dubbio e l'emozione dell'inizio restano invariati.

Blanchett ha spiegato come il percorso di un attore si trasformi nel tempo: all'inizio, nessuno ha aspettative su di te. «Quando sei agli esordi, non hai lasciato una scia di briciole lungo il cammino, non c'è una narrativa che ti precede. Sei libero di essere qualsiasi cosa». Ma con il successo arriva anche il peso delle aspettative. «Più lavori, più devi impegnarti per smontare le preconcessioni che la gente ha su di te».

Nonostante tutto, la star di Carol non lascia che la paura la blocchi. «Le persone penseranno sempre ciò che vogliono. Col tempo sviluppi una pelle più dura, ma devi stare attento che non ti renda insensibile, che non ti impedisca di lasciarti attraversare dalle emozioni».

Blanchett continua a mettersi alla prova

Blanchett continua a mettersi alla prova, sia sul grande schermo che sul palcoscenico. Prossimamente la vedremo nel thriller di spionaggio Black Bag, diretto da Steven Soderbergh, dove recita al fianco di Michael Fassbender, Pierce Brosnan e Naomie Harris. Il film uscirà nelle sale il 14 marzo.

Ma l'attrice non si ferma al cinema: attualmente è protagonista della nuova messa in scena de Il gabbiano di Anton Čechov al Barbican di Londra, insieme a Tom Burke ed Emma Corrin. Lo spettacolo sarà in scena fino al 5 aprile.

Una carriera costellata di successi, ma con la stessa emozione della prima volta. Cate Blanchett non si adagia mai sugli allori: ogni nuovo ruolo è un salto nel vuoto. E forse, proprio qui, sta il segreto della sua grandezza.