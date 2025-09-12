Caterina Balivo

La conduttrice si commuove in diretta ricordando il rientro in tv a un mese e mezzo dalla nascita della figlia: «Fui massacrata di critiche».

Covermedia Covermedia

Caterina Balivo ha condiviso in diretta a Rai 1 le polemiche seguite al suo ritorno post-parto.

Lo ha fatto in un recente dialogo coi telespettatori de «La volta buona», occasione in cui la conduttrice ha rivisto alcune immagini della sua gravidanza, rivelando emozioni forti e riportando al centro il tema mamme-lavoro.

«Fui massacrata di critiche quando tornai in tv dopo il parto, mi dicevano: «Stai a casa ad allattare tua figlia"», ricorda la Balivo, spiegando di essere rientrata al lavoro «dopo un mese e mezzo».

La testimonianza, rilanciata da più testate, conferma una linea coerente con quanto la presentatrice afferma da anni: conciliazione, organizzazione e nessun senso di colpa per chi decide di non interrompere la carriera.

La discussione, in studio, allarga lo sguardo anche ai casi di altre artiste criticate per scelte analoghe, richiamando il bisogno di sostegni concreti alle famiglie.