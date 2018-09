Molestie, si dimette il numero uno della Cbs

Source: Covermedia

La conduttrice ha lasciato Detto Fatto e Milano: è tornata a vivere nella Capitale per il nuovo programma Vieni da me.

Dopo otto anni passati in Lombardia, Caterina Balivo è rientrata a Roma, la città dove ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Un trasloco che si è rivelato complicato per la conduttrice, soprattutto per via dei figli ancora piccoli.

«L’ultima volta che vivevo qui a Roma ero da sola, mi gestivo tempo e orari, non avevo nessuno a cui badare, né con cui dovere fare i conti. Adesso ho una bellissima famiglia allargata e c’è da trovare il giusto ritmo, l’ingranaggio perfetto che permette di incastrare tutto», ha ammesso la presentatrice a Vanity Fair.

Ma nella città laziale Caterina può fare maggiore affidamento sui suoi genitori, che abitano a Napoli.

«Questa è una cosa fantastica. L’altro giorno ho inviato un sms a mio padre alle 11 con scritto «Help me!», alle 13 era già a Roma, pronto ad aspettare Guido Alberto all’uscita da scuola. L’ha portato al parco e poi con lui a Napoli. Insieme vanno a pesca e poi lo riaccompagna a Roma. L’organizzazione qui, devo ammettere, è un po’ più complicata ma sento di più la forza familiare. Posso contare sui miei genitori, sui suoceri», ha raccontato la Balivo.

Il nuovo volto di Rai Uno non ha nascosto di aver sentito molto la mancanza di Roma: «La cosa che mi è mancata di più? Il cielo. Anche se magari hai avuto una giornata difficile, sei un po’ in crisi, alle 19 ti ritrovi ad alzare gli occhi al cielo e scopri una luce e una bellezza incredibili. E ti ricordi perché i romani non riescono a farne a meno».

