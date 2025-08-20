Caterina Guzzanti

Nel suo primo testo scritto, diretto e interpretato, l'attrice affronta impasse sentimentali e incomunicabilità con ironia e autenticità.

Caterina Guzzanti torna al centro della scena in un modo inatteso.

«C'è stupore intorno a questo spettacolo. Molti mi dicono: «Non me l'aspettavo! È proprio bello! Ma è uno spettacolo vero!"» racconta Caterina Guzzanti all'Ansa, spezzando subito ogni certezza di pubblico su di lei come mero comico.

In «Secondo lei», il suo primo testo scritto, diretto e interpretato accanto a Federico Vigorito, la Guzzanti esplora la fragilità della coppia: amore, imbarazzo, ruoli che cambiano e difficoltà nel comunicare.

Una storia nata da appunti di vita, che mette in luce, con delicatezza e ironia, l'impotenza maschile vista dal punto di vista femminile.

Il testo mette a nudo una realtà universale: due persone si incontrano con un colpo di fulmine, ma la magia si incrina immediatamente quando l'uomo non riesce a «fare l'amore».

Frasi come «non è che sono io, sei sicuro?» rimbalzano come piccoli shock quotidiani, mentre la donna impara a dire «esisto anch'io».

Dopo la tournée della scorsa stagione, «Secondo lei» tornerà dal vivo alla Sala Umberto di Roma dal 7 al 12 ottobre, con tappe anche a Forlì, Modena e Luino.

Con intelligenza e sensibilità, Caterina Guzzanti offre così una riflessione potente su ruoli, emancipazione, incomunicabilità e fragilità: un testo che invita il pubblico a ridere, ma soprattutto a riconoscersi.