L'attrice Caterina Murino, nota per il suo ruolo in 007 Casino Royale, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio dopo un difficile percorso di fecondazione in vitro. La nascita del bambino è prevista per settembre.

Hai fretta? blue News riassume per te Caterina Murino, incinta a 47 anni dopo due aborti spontanei e un percorso di fecondazione in vitro, ha annunciato che aspetta un figlio maschio per settembre.

L’attrice vive a Parigi con il compagno Edouard Rigaud, che l'ha sostenuta durante le difficoltà, e racconta di una gravidanza serena nonostante l'età.

Murino descrive questo momento come magico e sottolinea l'importanza di crescere figli consapevoli in un mondo complesso.

Caterina Murino ha condiviso con il settimanale francese «Gala» la notizia della sua gravidanza a 47 anni, un traguardo raggiunto dopo due aborti spontanei e un impegnativo percorso di fecondazione in vitro.

L'attrice italiana, famosa per il suo ruolo di Bond Girl accanto a Daniel Craig in 007 «Casino Royale», e conosciuta pure per il suo ruolo nella serie TV di successo «Balthazar» con Tomer Sisley, ha confermato di aspettare un maschio, la cui nascita è prevista per settembre, mese in cui compirà 48 anni.

«Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura», ha dichiarato. «Non sempre si può scegliere quando è il momento giusto per diventare madre».

Da otto anni, Caterina Murino è legata all'avvocato francese Edouard Rigaud. I due si sono incontrati nel 2019 e attualmente vivono insieme nel quartiere di Montmartre a Parigi, come riportato da Gala.

«Non ho avuto alcun disagio»

L'ex madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2023 ha raccontato che il suo compagno l'ha sostenuta durante il difficile percorso per rimanere incinta, tra interruzioni di gravidanza e trattamenti complessi.

Nonostante le difficoltà incontrate, la Murino si è detta grata di poter iniziare un nuovo capitolo come genitore. Ha raccontato che la sua gravidanza, ora al settimo mese, è stata piuttosto serena: «Non ho avuto alcun disagio, né diabete, né insonnia».

Recentemente, l'attrice ha parlato della sua dolce attesa anche in televisione, sul canale italiano Costa Smeralda: «Sento di vivere un momento magico. Presto diventerò mamma e credo che oggi abbiamo tutti una grande responsabilità: crescere esseri umani consapevoli».

