Dopo aver affrontato due aborti spontanei, Caterina Murino è diventata madre del suo primo figlio, Demetrio Tancredi, ad agosto. L'attrice ha ricevuto critiche sui social per la sua scelta.

Caterina Murino ha dato alla luce il suo primo figlio, Demetrio Tancredi, il 21 agosto, all'età di 47 anni. La nascita del bambino, frutto dell'amore con Edouard Rigaud, è avvenuta con l'aiuto della medicina, una decisione che ha suscitato numerose critiche sui social media.

In un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera», l'attrice ha risposto ai detrattori: «Vorrei vedere in faccia chi mi chiama nonna attempata. Non ho una ruga in faccia, sono tutta al naturale. Poverine loro che avranno vite tristi e si sentono nonne. Ci sono anche uomini che mi danno dell'egoista».

Il percorso verso la maternità non è stato facile. Ha subito due aborti spontanei a 39 e 40 anni, eventi che l'hanno portata a cercare supporto psicologico.

«La psicologa mi ha dato le chiavi per aiutarmi», ricorda. L'attrice ha anche considerato l'adozione, ma l'esperienza si è rivelata scoraggiante: «In Francia hai un primo colloquio dove ti spiegano tutte le questioni legali. Al secondo colloquio mi sono trovata accanto altre 80 coppie, è stata un'esperienza micidiale, per due ore e mezza ti mostrano un video con bambini di tutte le età che dicono: "noi cercheremo il nostro padre biologico per tutta la vita"».

«Un processo lungo e doloroso»

Nonostante le difficoltà, Murino non ha rinunciato al suo sogno di diventare madre. «Mi sono fatta aiutare dalla medicina, anche se non voglio dire cosa ho fatto. Ogni donna ha un percorso diverso nel parto. Mentirei se dicessi che non ho sofferto. È stato un processo lungo e doloroso», ha spiegato.

Tuttavia, non ha trovato il supporto sperato dai ginecologi: «Hanno commesso errori, mi hanno bombardata di ormoni per niente. Umanità zero. Una tipa mi ha detto: lei vuole un figlio solo per la sua vanità. La stessa donna che due minuti prima mi aveva detto "Sei una bella donna"», ha raccontato sempre al Corriere.

Anche il parto è stato impegnativo: «Dopo le prime contrazioni, sono seguite 20 ore di travaglio. A 10 centimetri dall’apertura mi hanno detto, Caterina ci sei? Ero già mezza morta. Ho voluto con tutte le forze questo figlio».

