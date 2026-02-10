Catherine O'hara

Il certificato di morte chiarisce le circostanze della scomparsa dell'attrice canadese, morta a 71 anni in California. Il decesso è stato causato da un'embolia polmonare legata a un tumore al retto diagnosticato da tempo.

È stata resa nota la causa della morte di Catherine O'Hara, scomparsa all'età di 71 anni in California.

Secondo il certificato di morte, diffuso lunedì, l'attrice è morta a causa di un'embolia polmonare, con il cancro al retto indicato come patologia sottostante di lungo corso.

Il documento precisa che l'embolia, una condizione che si verifica quando un coagulo di sangue ostruisce un'arteria dei polmoni, è stata la causa immediata del decesso, avvenuto in ospedale.

Una breve malattia

L'oncologo che ha firmato il certificato seguiva O'Hara dal marzo dello scorso anno e l'aveva visitata per l'ultima volta pochi giorni prima della morte.

La notizia fornisce chiarezza su una scomparsa che aveva colto di sorpresa pubblico e colleghi.

In un primo comunicato, i rappresentanti dell'attrice si erano limitati a riferire che era morta «dopo una breve malattia», senza ulteriori dettagli.

Dopo il cinema la recente consacarzione pue in TV

Nata in Canada, Catherine O'Hara è stata una figura centrale della comicità internazionale per oltre quattro decenni.

Per il grande pubblico è rimasta indissolubilmente legata al ruolo della madre di Kevin nei due film di «Mamma, ho perso l'aereo», accanto a Macaulay Culkin.

In televisione aveva però raggiunto una nuova consacrazione con Moira Rose in «Schitt's Creek», personaggio che le aveva fatto vincere un Emmy e conquistato una nuova generazione di spettatori.

Negli ultimi anni era tornata sul piccolo schermo interpretando Patty Leigh, ex dirigente di uno studio cinematografico, in dieci episodi di «The Studio», la serie comedy ideata da Seth Rogen.

Dopo la sua morte, numerosi amici e collaboratori, tra cui Macaulay Culkin, Seth Rogen, Christopher Guest, Eugene Levy e Pedro Pascal, le hanno reso omaggio ricordandone il talento, l'ironia e l'inconfondibile stile.