Catherine Zeta Jones e Michael Douglas

L'attrice di «Chicago» racconta il suo equilibrio domestico con il marito: quattro case tra New York, Canada e Spagna, una coppia che non teme i riflettori e un futuro che, per lui, non passerà più dal set.

Covermedia Covermedia

Catherine Zeta-Jones non ama definirsi una diva dal lusso sfrenato. Al quotidiano britannico «The Times» ha confidato tuttavia che, insieme al marito Michael Douglas, vive tra quattro case distribuite tra New York, il Canada e la Spagna. «So che può sembrare molto jet set, e amo circondarmi di bellezza, ma non è eccessivo: è molto confortevole», ha raccontato.

La Spagna è il loro rifugio prediletto, dove possono concedersi una pausa dal clamore di Hollywood. Ma, nonostante le differenze di ritmo, la coppia sa che la celebrità amplifica tutto: «Due celebrità insieme diventano dieci. È così che funziona. Ci sono due versioni della storia e ci sono due illusioni», spiega Zeta-Jones.

La loro ricetta? Non dare peso alle voci. «Non ascoltiamo le sciocchezze che vengono scritte su di noi, ed è questo l'aspetto più importante. E rispettiamo i nostri spazi, siamo spiriti indipendenti», sottolinea l'attrice.

Legame fatto di sincerità

Lei e Douglas, nati lo stesso giorno a distanza di 25 anni, condividono un legame fatto di sincerità. «Siamo molto simili; non abbiamo paura di essere diretti, di esprimerci. Io indosso tutto ciò che sento, e anche lui: è un bene», aggiunge.

Dal loro matrimonio, celebrato nel 2000, sono nati Dylan, oggi 25enne, e Carys, 22. Michael è anche padre di Cameron, 46, avuto dall'ex moglie Diandra Luker.

E mentre Catherine si gode la vita tra quattro case, Michael ha deciso di lasciare il set alle spalle. «Ho lavorato duramente per quasi 60 anni, e non volevo essere uno di quelli che crollano sul set. Non ho davvero intenzione di tornare a recitare», ha dichiarato lo scorso mese.