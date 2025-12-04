Dopo una lunga attesa, il 15 ottobre è finalmente arrivata la piccola Clara Isabel, e per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la vita è cambiata in un attimo.
Ospiti a «Verissimo», i neo-genitori hanno raccontato come si stanno organizzando in queste prime settimane: «Stiamo andando alla grande, siamo una squadra affiatata. Facciamo i turni, io la mattina devo dormire», ha ironizzato Cecilia mentre Ignazio ha spiegato che la notte è il suo «territorio».
La nascita di quella che in famiglia chiamano affettuosamente «Clarita», nome scelto in onore della bisnonna materna, ha portato anche una riconciliazione importante.
Cecilia ha infatti confermato che la distanza con la sorella Belén, di cui tanto si era parlato nei mesi scorsi, si è sciolta proprio con l'arrivo della bimba: «Abbiamo fatto pace, siamo tutti felici. Avevamo litigato, come succede tra sorelle, ma l’arrivo di Clara ha unito di nuovo la famiglia. Belén ora viene spesso a trovarla, tutti vogliono vederla».
La stessa Belén, ospite a «Belve», aveva ammesso la lite: «Non ci siamo sentite per molto tempo. Lei non voleva parlarmi. Avevo combinato una marachella… aveva ragione lei». Di cosa si trattasse non è mai stato chiarito, ma l’importante è che la pace sia tornata.
Come riferito anche su «Vanity Fair Italia», per Cecilia la nascita di Clara è stata un'esperienza potentissima: «Un momento che rivivrei mille volte. Ho temuto spesso che non arrivasse mai quel giorno, e invece è stato meraviglioso».
Ignazio, visibilmente emozionato nel descrivere quelle ore, ha aggiunto: «L’attesa era snervante, poi quando arriva non riesci nemmeno a spiegare cosa provi. Tutto si azzera, anche il dolore».
E ora che la famiglia si gode la nuova arrivata, la domanda è inevitabile: un secondo figlio? Cecilia non lo esclude, ma mette le mani avanti: «Al parto direi subito sì, alla gravidanza un po' meno… è stata lunga! Ora voglio dedicarmi a ognuno e riprendermi. Magari la prossima volta non si farà attendere così tanto».
Ignazio, dal canto suo, scherza: «Dai, un annetto e ci pensiamo!».
L’annuncio della gravidanza, lo scorso maggio, era stato accolto con entusiasmo: «Ciao topolina, ti sei fatta desiderare tantissimo…», avevano scritto su Instagram. Oggi, quella «topolina» è finalmente tra le loro braccia.
E per Cecilia e Ignazio, questo è solo l’inizio della loro nuova vita da tre.