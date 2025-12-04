Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Imago

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono l'arrivo della piccola Clara Isabel, un momento che ha riportato serenità in famiglia e coronato un lungo percorso verso la genitorialità.

Hai fretta? blue News riassume per te L'arrivo di Clara Isabel ha rafforzato la coppia e persino riavvicinato Cecilia e Belén Rodriguez dopo mesi di distanza.

Cecilia e Ignazio hanno raccontato a «Verissimo» emozioni, difficoltà e il lungo percorso affrontato per diventare genitori.

La coppia sogna una famiglia più grande, ma senza fretta: prima vogliono godersi la nuova vita con la loro prima figlia. Mostra di più

Dopo una lunga attesa, il 15 ottobre è finalmente arrivata la piccola Clara Isabel, e per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la vita è cambiata in un attimo.

Ospiti a «Verissimo», i neo-genitori hanno raccontato come si stanno organizzando in queste prime settimane: «Stiamo andando alla grande, siamo una squadra affiatata. Facciamo i turni, io la mattina devo dormire», ha ironizzato Cecilia mentre Ignazio ha spiegato che la notte è il suo «territorio».

La nascita di quella che in famiglia chiamano affettuosamente «Clarita», nome scelto in onore della bisnonna materna, ha portato anche una riconciliazione importante.

Cecilia ha infatti confermato che la distanza con la sorella Belén, di cui tanto si era parlato nei mesi scorsi, si è sciolta proprio con l'arrivo della bimba: «Abbiamo fatto pace, siamo tutti felici. Avevamo litigato, come succede tra sorelle, ma l’arrivo di Clara ha unito di nuovo la famiglia. Belén ora viene spesso a trovarla, tutti vogliono vederla».

La stessa Belén, ospite a «Belve», aveva ammesso la lite: «Non ci siamo sentite per molto tempo. Lei non voleva parlarmi. Avevo combinato una marachella… aveva ragione lei». Di cosa si trattasse non è mai stato chiarito, ma l’importante è che la pace sia tornata.

Il parto e le emozioni che non si dimenticano

Come riferito anche su «Vanity Fair Italia», per Cecilia la nascita di Clara è stata un'esperienza potentissima: «Un momento che rivivrei mille volte. Ho temuto spesso che non arrivasse mai quel giorno, e invece è stato meraviglioso».

Ignazio, visibilmente emozionato nel descrivere quelle ore, ha aggiunto: «L’attesa era snervante, poi quando arriva non riesci nemmeno a spiegare cosa provi. Tutto si azzera, anche il dolore».

E ora che la famiglia si gode la nuova arrivata, la domanda è inevitabile: un secondo figlio? Cecilia non lo esclude, ma mette le mani avanti: «Al parto direi subito sì, alla gravidanza un po' meno… è stata lunga! Ora voglio dedicarmi a ognuno e riprendermi. Magari la prossima volta non si farà attendere così tanto».

Ignazio, dal canto suo, scherza: «Dai, un annetto e ci pensiamo!».

Una storia d'amore sbocciata al Grande Fratello Vip

La coppia, nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip nel 2017 e sposata nell'estate 2024, ha sempre desiderato un figlio, ma il percorso è stato tutt'altro che semplice.

Sempre a «Verissimo», Cecilia aveva confessato: «Non riuscivamo ad avere bambini. Ci ho provato per più di cinque anni. Ogni mese era una delusione».

Alla fine, la decisione di ricorrere alla scienza è stata quella giusta: «Ho fatto un trattamento, mi sono convinta… ed è andata bene. È arrivata quando eravamo pronti».

Dal primo annuncio alla realtà

L’annuncio della gravidanza, lo scorso maggio, era stato accolto con entusiasmo: «Ciao topolina, ti sei fatta desiderare tantissimo…», avevano scritto su Instagram. Oggi, quella «topolina» è finalmente tra le loro braccia.

E per Cecilia e Ignazio, questo è solo l’inizio della loro nuova vita da tre.