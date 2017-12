5 famosi youtuber che hanno fatto outing

Covermedia

La sorella di Belen fa sul serio con il figlio di Francesco Moser conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A due mesi dal primo incontro al Grande Fratello Vip i due pensano già al matrimonio.

L’argentina ha rivelato durante una serata in discoteca che il nuovo fidanzato le ha fatto una promessa importante: quella di sposarla.

«Ha promesso che mi sposerà!», ha dichiarato Cecilia in una discoteca nella Marche, dove è stata invitata proprio insieme a Ignazio. Lo sportivo ha annuito: Moser è sempre più innamorato della modella e imprenditrice sud americana.

La Rodriguez, in un’intervista al settimanale Chi, ha anche fatto sapere di voler diventare mamma nel 2018. In attesa del matrimonio e dei figli, Cecilia Rodriguez si concentra sulla sua nuova relazione, tutt'altro che facile da gestire.

«Chi non fa il GF non può capire cosa si prova ad uscire, fuori è un frullatore che ti tritura pure peggio del reality. Siamo un po’ incasinati con il lavoro, sballottati e invitati in ogni parte d’Italia, ma è tutto a posto», ha spiegato Cecilia.

Di recente la sorella di Jeremias Rodriguez è tornata a parlare dell’ex Francesco Monte. «È una storia finita, punto. È andata così, significa che doveva finire così. Tutto quello che dovevo dire l’ho chiarito personalmente con lui. Eravamo legatissimi con le rispettive famiglie, resta un bellissimo rapporto, ma la fine di una storia fa parte della vita», ha puntualizzato Cecilia.