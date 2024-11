Liam Payne

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson sono stati visti arrivare in chiesa per salutare il loro ex compagno di band.

Covermedia

Gli One Direction erano tutti presenti ai funerali del loro ex compagno di band Liam Payne.

Il cantante è morto il 16 ottobre all'età di 31 anni dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Dopo varie settimane, in cui sono stati effettuati vari esami post-mortem, il corpo della popstar è stato restituito alla famiglia, che lo ha riportato nel Regno Unito.

I funerali in forma privata si sono svolti mercoledì 20 novembre in una chiesa ad Amersham, Inghilterra.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson sono stati visti arrivare in chiesa per salutare il loro ex compagno di band. I quattro si sono soffermati per qualche istante per osservare i tributi floreale posti all'esterno del luogo religioso.

Erano presenti anche le ex cantanti delle Girls Aloud, Kimberley Walsh e Nicola Roberts, che hanno sostenuto la loro ex compagna Cheryl, che con Liam ha avuto una relazione tra il 2016 e il 2018 e da cui è nato un figlio, Bear, 7 anni.

È stata fotografata anche la compagna dell'artista, Kate Cassidy, arrivata in chiesa con il figlio di Elizabeth Hurley, Damian.

Tra gli altri erano presenti anche James Corden e Simon Cowell, il discografico che ha formato gli One Direction durante l'edizione 2010 di X Factor UK.

Liam è morto a causa di emorragie interne ed esterne e di fratture multiple, tra cui una cranica.

Dagli esami tossicologici è emerso che il cantante avesse assunto alcol, cocaina e antidepressivi poco prima di cadere dal terzo piano dell'hotel.

È stato membro degli One Direction dal 2010 al 2016. Ha poi lanciato una carriera da solista, rilasciando singoli come Strip That Down, Get Low e For You.

Lascia i genitori Geoff e Karen, le sorelle Nicola e Ruth e il figlio Bear.

Covermedia