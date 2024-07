Celine Dion

Celine Dion è in Francia. La cantante è stata avvistata mentre salutava alcuni fan fuori dal Royal Monceau Hotel a Parigi. Secondo la rivista Variety, Celine Dion si esibirà venerdì alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Covermedia

TMZ ha riferito che Celine canterà una canzone durante la sontuosa cerimonia e verrà pagata 2 milioni di dollari per la sua performance.

Per la 56enne sarà la prima esibizione in pubblico da quando ha annunciato la essere stata colpita dalla sindrome della persona rigida nel dicembre 2022.

Ad aprile, la cantante vincitrice del Grammy ha detto a Vogue France che non era sicura di quando avrebbe potuto cantare di nuovo dal vivo. «Non posso rispondere... Perché da quattro anni mi dico che non tornerò indietro, che sono pronta, che non sono pronta», ha detto.

«Per come stanno le cose, non posso stare qui a dirvi: 'Sì, tra quattro mesi.' Non lo so... Il mio corpo me lo dirà, d'altra parte non voglio solo aspettare».

Negli ultimi mesi Celine è stata vista più volte in pubblico: è apparsa per la prima volta alla premiere del suo documentario Prime Video, «I Am: Celine Dion», all'Alice Tully Hall di New York City, dove ha parlato della sua esperienza con questa malattia spesso debilitante. Poi, il 28 giugno, era a Las Vegas per annunciare la scelta del quinto round dei Montreal Canadiens al Draft NHL dell'Upper Deck 2024.

Covermedia