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Dopo sei anni di assenza Celine Dion annuncia il ritorno: «Il miglior regalo di tutta la mia vita»

SDA

30.3.2026 - 21:35

Céline Dion tornerà sul palco, dopo sei anni di assenza, con dieci concerti in autunno a La Défense Arena di Parigi, la più grande sala concerti d'Europa.

Keystone-SDA

30.03.2026, 21:35

30.03.2026, 21:59

«Quest'anno, riceverò il miglior regalo di tutta la mia vita. Avrò la possibilità di venirvi a trovare e di poter ancora cantare per voi», ha annunciato la star canadese in un videomessaggio su Instagram, in occasione del suo 58esimo compleanno, confermando indiscrezioni dei media del Canada.

Céline Dion si esibirà dal 12 settembre al 14 ottobre.

Il suo ultimo concerto risale al 2020 a New York nell'ambito della sua tournée mondiale, Courage World Tour, poi sospeso a causa della pandemia.

Alla fine del 2022, con un messaggio sui social, annunciò che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica, che le provoca spasmi in tutto il corpo impedendole di camminare e utilizzare le corde vocali come vorrebbe e che la costrinse a cancellare il resto delle tappe del suo tour.

L'ultima esibizione pubblica risale al luglio del 2024, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi dove ha interpretato dall'alto della Torre Eiffel, «Hymne à l'amour», brano di Édith Piaf.

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