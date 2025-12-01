Web in fermentoCéline Dion, il messaggio che fa venire i brividi: «Non mi fermerò»
1.12.2025 - 21:43
Céline Dion, alle prese con la sindrome della persona rigida, è tornata a parlare ai fan con un messaggio pieno di gratitudine per la famiglia e di determinazione a non arrendersi, nonostante la malattia.
Céline Dion, la celebre cantante canadese, ha recentemente condiviso un messaggio toccante con i suoi fan, esprimendo gratitudine per i momenti trascorsi con la sua famiglia.
La québécoise, che ha annunciato nel dicembre 2022 di doversi ritirare temporaneamente dalla scena pubblica a causa della sindrome della persona rigida, ha fatto una rara apparizione su Instagram il 27 novembre, giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.
Nel video, l'artista appare serena e sorridente, invitando i suoi fan a prendersi un momento per riflettere e apprezzare le persone care. «Cari amici, oggi è una bellissima opportunità per rallentare, fare un respiro profondo e ringraziare», ha detto. Ha sottolineato l'importanza di riunirsi con i propri cari, sia fisicamente che spiritualmente.
La cantante, che ha dovuto cancellare e posticipare diversi concerti a causa della sua condizione, ha espresso quanto sia grata per il supporto della sua famiglia, composta dai suoi tre figli: René-Charles, Eddy e Nelson.
«Sono così grata alla mia famiglia per i momenti che trascorriamo insieme, che per me significano più di ogni altra cosa», ha affermato, augurando a tutti un Ringraziamento pieno di gioia e gratitudine.
Nonostante le difficoltà legate alla sua malattia, Céline Dion continua a mostrarsi resiliente. In un documentario intitolato «Io sono: Céline Dion», ha condiviso la sua determinazione a non arrendersi: «Se non posso correre, camminerò. Se non posso camminare, striscerò. Ma non mi fermerò...».
La sua volontà di tornare sul palco è forte, nonostante la sindrome della persona rigida non abbia una cura conosciuta.
Poche apparizioni ma di effetto
Anche se le sue apparizioni pubbliche sono rare, Céline Dion non rinuncia a partecipare a eventi musicali. È stata vista a concerti di artisti come Adele, Coldplay e Paul McCartney.
Una delle sue esibizioni più memorabili dopo l'annuncio della sua diagnosi è stata la performance de «L'Hymne à l'amour» dalla Torre Eiffel durante l'apertura delle Olimpiadi di Parigi, un momento che ha emozionato il pubblico di tutto il mondo.