Celine Dion ha parlato direttamente ai suoi fan. Keystone

Céline Dion, alle prese con la sindrome della persona rigida, è tornata a parlare ai fan con un messaggio pieno di gratitudine per la famiglia e di determinazione a non arrendersi, nonostante la malattia.

Hai fretta? blue News riassume per te In una rara apparizione su Instagram per il Ringraziamento, Céline Dion ha invitato i fan a rallentare, respirare e ringraziare, sottolineando l’importanza di stare vicino alle persone care..

La cantante canadese, costretta a cancellare molti concerti a causa della sindrome della persona rigida, ha ribadito quanto sia grata per il sostegno dei suoi tre figli.

Nonostante la malattia non abbia cura, Céline Dion resta combattiva: «Se non posso correre, camminerò… ma non mi fermerò». Mostra di più

Céline Dion, la celebre cantante canadese, ha recentemente condiviso un messaggio toccante con i suoi fan, esprimendo gratitudine per i momenti trascorsi con la sua famiglia.

La québécoise, che ha annunciato nel dicembre 2022 di doversi ritirare temporaneamente dalla scena pubblica a causa della sindrome della persona rigida, ha fatto una rara apparizione su Instagram il 27 novembre, giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.

Nel video, l'artista appare serena e sorridente, invitando i suoi fan a prendersi un momento per riflettere e apprezzare le persone care. «Cari amici, oggi è una bellissima opportunità per rallentare, fare un respiro profondo e ringraziare», ha detto. Ha sottolineato l'importanza di riunirsi con i propri cari, sia fisicamente che spiritualmente.

La cantante, che ha dovuto cancellare e posticipare diversi concerti a causa della sua condizione, ha espresso quanto sia grata per il supporto della sua famiglia, composta dai suoi tre figli: René-Charles, Eddy e Nelson.

«Sono così grata alla mia famiglia per i momenti che trascorriamo insieme, che per me significano più di ogni altra cosa», ha affermato, augurando a tutti un Ringraziamento pieno di gioia e gratitudine.

Nonostante le difficoltà legate alla sua malattia, Céline Dion continua a mostrarsi resiliente. In un documentario intitolato «Io sono: Céline Dion», ha condiviso la sua determinazione a non arrendersi: «Se non posso correre, camminerò. Se non posso camminare, striscerò. Ma non mi fermerò...».

La sua volontà di tornare sul palco è forte, nonostante la sindrome della persona rigida non abbia una cura conosciuta.

Poche apparizioni ma di effetto

Anche se le sue apparizioni pubbliche sono rare, Céline Dion non rinuncia a partecipare a eventi musicali. È stata vista a concerti di artisti come Adele, Coldplay e Paul McCartney.

Una delle sue esibizioni più memorabili dopo l'annuncio della sua diagnosi è stata la performance de «L'Hymne à l'amour» dalla Torre Eiffel durante l'apertura delle Olimpiadi di Parigi, un momento che ha emozionato il pubblico di tutto il mondo.